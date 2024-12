Rośnie zużycie błękitnego paliwa

Polska przez lata była uzależniona od dostaw gazu z Rosji. Jeszcze w 2015 r. stanowiły one aż 90 proc. importu tego surowca. Gazprom dyktował nam też coraz twardsze warunki. Płaciliśmy za gaz więcej niż kraje zachodniej Europy, mimo że droga przesyłu do Polski była dużo krótsza. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – Polska jest w pełni niezależna od dostaw z Rosji. Od 2022 r. kurek jest całkowicie zakręcony. Nasz kraj rozbudował infrastrukturę gazową, pozwalającą na pełną dywersyfikację dostaw z różnych źródeł i kierunków. To przede wszystkim terminal LNG i Baltic Pipe, ale też gazociągi łączące systemy gazowe Polski i krajów ościennych, dzięki czemu możemy sprowadzać gaz od naszych sąsiadów.

Gaz płynie z różnych stron świata

Od 2016 r. działa w Świnoujściu terminal LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego. Jego moce przeładunkowe wynoszą 6,2 mld m sześc. gazu rocznie, ale są rozbudowywane do 8,3 mld m sześc. Do Polski trafiają ładunki skroplonego gazu m.in. z USA, Kataru i Norwegii. W Świnoujściu niebawem zacznie działać kolejny zbiornik, a spółka Gaz-System rozpoczyna także budowę pływającego terminalu LNG w okolicach Gdańska. ORLEN ma wpływ na logistykę dostaw gazu LNG, bo rozwija flotę gazowców. Po międzynarodowych wodach pływają już cztery statki, a w perspektywie kilkunastu miesięcy dołączą do nich kolejne cztery.

Polska korzysta też z terminalu w litewskiej Kłajpedzie, gdzie ORLEN zarezerwował część przepustowości. Sprowadzany tam LNG jest powtórnie przekształcany do stanu gazowego i dociera do Polski rurociągami.

Niezwykle istotny, z punktu widzenia bezpieczeństwa gazowego Polski, jest gazociąg Baltic Pipe bezpośrednio łączący norweskie złoża z polskim systemem przesyłowym. Dzięki tej inwestycji surowiec wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, także ten produkowany przez ORLEN z własnych złóż w Norwegii, może być sprowadzany bezpośrednio do kraju.

Ogromny potencjał

ORLEN w pozyskiwaniu gazu ziemnego opiera się m.in. na własnym wydobyciu. W Polsce pozyskuje ok. 3,5 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. Zwiększa wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2023 r. własna produkcja wyniosła tam 3,1 mld m sześc. gazu, a w 2024 r. ma to być już 4,5 mld m sześc.

ORLEN, który krajowe aktywa wydobywcze konsoliduje w spółce ORLEN Upstream Polska, prowadzi prace poszukiwawcze i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przede wszystkim na Podkarpaciu oraz w Lubuskiem i w Wielkopolsce, ale posiada i eksploatuje złoża także w innych rejonach kraju oraz na Morzu Bałtyckim. ORLEN dąży do zwiększenia krajowej produkcji gazu ziemnego. Cel ten jest podstawowym elementem zapewnienia nieprzerwanych dostaw tego surowca do odbiorców w Polsce. Koncern stale poszukuje nowych złóż, ale też intensyfikuje wydobycie ze złóż istniejących. Rozwijając segment poszukiwań i wydobycia, Grupa ORLEN wykorzystuje najlepsze doświadczenia, wiedzę oraz technologie. Sprzyja temu integracja rozproszonych dotąd krajowych aktywów wydobywczych w jednej spółce.

W kontekście zapewnienia dostaw gazu istotna jest również realizowana przez ORLEN inwestycja w rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu w Polsce – PMG Wierzchowice. Dzięki niej łączne krajowe zdolności magazynowania gazu wzrosną o ok. jedną czwartą do ponad 4 mld m sześc. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez ok. 10 miesięcy.

Energia i ciepło

Gaz jest i będzie częścią polskiej transformacji. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji na tle Unii Europejskiej – w 2023 r. węgiel miał około 60 proc. udziału w krajowym miksie energetycznym. Odchodzenie od tego surowca, który ma tak duży udział w systemie, wymaga wskazania zamiennika, który zbilansuje produkcję energii w zależnych od pogody elektrowniach słonecznych i wiatrowych. Dlatego w Polsce powstają nowoczesne bloki zasilane gazem ziemnym m.in. w Grudziądzu, Ostrołęce, Rybniku czy w Elektrowni Dolna Odra. Aktualnie gaz jest najlepszym pomostowym rozwiązaniem także w ciepłownictwie, które wciąż opiera się głównie na węglu.

Partnerem materiału jest Orlen