Rozkład jazdy na sezon 2024/2025

W sezonie 2024/2025 do dyspozycji podróżnych będzie aż 505 połączeń, z czego 34 sezonowe. To aż o 51 połączeń więcej niż w sezonie 2023/2024, gdy przewoźnik uruchamiał 454 połączenia, w tym 417 całorocznych. W nowym rozkładzie wejdą dodatkowe połączenia z Przemyśla, Poznania, Lublina czy Białegostoku.

Pociągi w cyklicznych kursach

Na najczęściej uczęszczanych trasach pociągi będą kursowały cyklicznie – co godzinę między Wrocławiem i Krakowem, co dwie godziny między Gdynią a Wrocławiem oraz nie rzadziej niż co dwie godziny między Poznaniem a Krakowem. Między Warszawą a Trójmiastem co 2 godziny pojadą pociągi kategorii IC i TLK, natomiast co godzinę składy kategorii EIC i EIP. Wprowadzenie takich kursów na stałych, najpopularniejszych liniach sprawi, że rozkład pociągów stanie się bardziej czytelny dla pasażerów, podróżni odjadą o powtarzalnych cyklicznie godzinach.

Pociągiem do parku rozrywki

W rozkładzie jazdy pojawią się nowe wygodne połączenia stolicy z Wrocławiem, dokąd dotrzeć będzie można pociągami EIC Ślęza, IC Konopnicka, a także kursującym codziennie składem IC Śnieżka. Z kolei w soboty i niedziele podróżni ruszą pociągiem IC Beskidy z Warszawy Wschodniej do stacji Wisła Uzdrowisko. Pociąg ten będzie pierwszym w historii PKP Intercity, który zatrzyma się na stacji Zator Park Rozrywki. Pociągi IC Wybrzeże i IC Słowiniec każdego dnia pojadą w wydłużonej relacji do Łodzi. IC Lazur zabierze natomiast podróżnych tak[1]że od poniedziałku do piątku (obecnie pociąg ten kursuje wyłącznie w wakacyjne weekendy). Skład IC Hetman rel. Hrubieszów Miasto – Kraków Główny będzie zatrzymywał się na nowej stacji – Mielec.

Mielec. Do Zakopanego Sukiennicami, Lubomirskim do Szczecina

Z Krakowa do Przemyśla będzie kursował pociąg IC Gierymski, a do Szczecina skład IC Sukiennice, który latem pojedzie z Zakopanego. Podhalanie codziennie będą mogli jeździć do Wrocławia i Poznania, dzięki codziennym kursom pociągu IC Halny rel. Zakopane – Poznań. Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego skorzystają z 14 par połączeń na trasie Kielce – Kraków, a to o 6 więcej niż obecnie. TLK Lubomirski będzie z Zakopanego dojeżdżał do Szczecina (wcześniej do Gdyni), co na trasie powrotnej zapewni Pomorzanom codzienne, bezpośrednie połączenie do Warszawy, Radomia, Kielc, Krakowa i Zakopanego. Zmiana trasy IC Hańcza rel. Kraków – Wilno umożliwi bezpośrednie przejazdy z Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia do Białegostoku. To także pierwsze od kilkudziesięciu lat połączenie zagraniczne z tych miejscowości.

Pociągiem za granicę

Miłośnicy zagranicznych wojaży będą mogli podróżować do Czech z Trójmiasta, Poznania i Wrocławia, a także do stolicy Niemiec z południa Polski. PKP Intercity wprowadzi cztery nowe połączenia do Czech. Pociągi IC Baltic Express będą się zatrzymywały w dużych polskich miastach (Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław), a także m.in. w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie czy Kłodzku. Po raz pierwszy pociągi przewoźnika zatrzymają się na stacjach Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka. Po stronie czeskiej pociągi zatrzymają się m.in. w Pardubicach. Dzięki połączeniom o poranku, popołudniami i nocą, pasażerowie będą mogli wybrać najdogodniejszą porę na podróż. Na trasie z Przemyśla do Berlina (przez Kraków) pojedzie trzecia para połączeń – pociąg IC Galicja. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa, Wrocławia i Katowic co 4 godz. zyskają kurs do stolicy Niemiec.

Tabor i infrastruktura dla komfortu podróży

Od połowy grudnia przewoźnik uruchomi 359 pociągów w kategorii IC – to o 56 więcej niż w obecnym rozkładzie. Pasażerowie będą komfortowo podróżować zmodernizowanymi wagonami i elektrycznymi zespołami trakcyjnymi – EZT. Jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu, może wydłużyć podróże na odcinku Lębork – Słupsk. Trwają prace na odcinku Ełk – Korsze. Za pociągi IC Żeromski oraz IC Warmia na trasie Olsztyn Główny –Kętrzyn –Giżycko utrzymana zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi IC Rybak i TLK Biebrza między Olsztynem a Ełkiem pojadą zmienioną trasą, tj. przez Szczytno i Pisz. Prace modernizacyjne zaplanowano też na odcinku Kozłów – Sędziszów.

Nowość! Pendolino do Szczecina i Poznania

Od połowy grudnia w przejazdach krajowych będzie kursowało słynne Pendolino. Pociąg o 07.41 wyruszy ze Szczecina, pojedzie przez Poznań i dotrze do Warszawy. Powrotne EIP ze stolicy będzie w Szczecinie po 20.00. Pociąg zatrzyma się także w Stargardzie i Krzyżu, co umożliwi przesiadkę pasażerom jadącym do Gorzowa Wielkopolskiego.

Rekordowe czasy przejazdów

Warszawa – Szczecin: 4 godz. 18 min.,

Warszawa – Wrocław: 3 godz. 31 min,

Warszawa – Białystok: 1 godz. 30 min.,

Warszawa – Łódź Fabryczna: 1 godz. 6 min.,

Kraków – Zakopane: ok. 2 godz.,

Zamość – Kraków: ok. 4 godz., wcześniej 5 godz. 11 min.,

Szczecin – Poznań: 1 godz. 50 min.,

Wrocław – Gdańsk: 4 godz. 17 min., tj. szybciej o 20 min.

