Rusza wielka akcja policji na Wszystkich Świętych. Uważaj, żeby nie dostać mandatu

Drogi w tym okresie będą naszpikowane patrolami. Na co trzeba uważać, aby bezpieczne dotrzeć do celu i nie dostać mandatu? Ważne ubezpieczenie OC to podstawa.

Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku w samym środku tygodnia – w środę, a Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada – w czwartek. To doskonała okazja, aby wziąć dodatkowe dni wolnego i cieszyć się wydłużonym weekendem. Policja jest świadoma, że wiele osób podejmie tę decyzję, dlatego swoje działania prewencyjne będzie prowadziła od wtorku 31 października do 2 listopada. Już w ten weekend można się jednak spodziewać większej liczby kontroli.

Mundurowi zwracają uwagę na zachowanie kierowców i bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza przy cmentarzach. Tu ważne przypomnienie – nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu oznacza mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych.

Wokół nekropolii trzeba się także liczyć z ręcznym sterowaniem ruchem. Musisz być świadomy, że gesty i polecenia podawane przez policjanta mają absolutny priorytet, niezależnie od znaków czy sygnalizacji na skrzyżowaniach.

„Ciężka noga kosztuje”. Jakie są mandaty za prędkość?

Podczas działań policjanci korzystają z oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, używają też laserowych mierników prędkości. Na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg kontrole prędkości są prowadzone w sposób kaskadowy. Jeśli miniesz jeden patrol, spodziewaj się, że za chwilę może być następny, „ciężka noga” na pedale gazu kosztuje*. Przekroczenie prędkości o:

10 km/h – 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h – 100 zł i 2 punkty,

16-20 km/h – 200 zł i 3 punkty,

21-25 km/h – 300 zł i 5 punktów,

26-30 km/h/ – 400 zł i 7 punktów,

31-40 km/h – 800 zł i 9 punktów,

41-50 km/h – 1000 zł i 11 punktów,

51-60 km/h – 1500 zł i 13 punktów,

61-70 km/h/h – 2000 zł i 14 punktów,

powyżej 70 km/h – 2500 zł i 15 punktów.

Spodziewaj się też dmuchania w urządzenie do badania trzeźwości. Pijani kierowcy to wciąż plaga na naszych drogach. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni akcji zatrzymano aż 1600 takich szoferów!

Uważać trzeba na inne wykroczenia, bo przy takim nasyceniu służb policyjnych, te błędy również mogą sporo kosztować:

niezapięte pasy – 100 zł i 5 punktów karnych,

złe parkowanie – 100 zł i 1 punkt karny,

rozmowa przez telefon w czasie jazdy – 500 zł i 12 punktów karnych!

Sprawdź, czy masz ważne OC

Przed rozpoczęciem podróży, ważne jest, aby upewnić się, że auto jest w pełni sprawne. Sprawdzenie oświetlenia, hamulców, opon oraz innych istotnych elementów technicznych jest niezbędne. Należy również zatroszczyć się o posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Pakiet OC oferowany przez LINK4 może okazać się niezastąpiony w wielu sytuacjach, zwłaszcza w przypadku niespodziewanych zdarzeń na drodze.

W razie wypadku – holowanie i auto zastępcze

Pakiet OC w LINK4 oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Masz zapewnioną pomoc drogową i holowanie, jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem albo kiedy wjedziesz samochodem do rowu i samochód nie będzie z tego powodu nadawał się do dalszej jazdy. Do tego otrzymasz auto zastępcze na okres 3 dni, także wówczas, kiedy doszło do kradzieży. To rozwiązanie oszczędza mnóstwo nerwów i kłopotów. Pozwala wrócić z trasy do domu, a potem załatwić pilne sprawy w czasie, w którym musisz zorganizować sobie życie bez sprawnego auta.

Nie musisz się martwić o przebitą oponę

Nie zostaniesz sam z kłopotem, gdy złapiesz gumę. Samodzielna wymiana koła w trasie może być wielkim problemem. Z pakietem OC w LINK4 wystarczy skontaktować się z infolinią. Wezwany na miejsce fachowiec wymieni uszkodzone koło na koło zapasowe, które jest na wyposażeniu pojazdu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Padł akumulator? Jest ratunek!

Popularnym wśród klientów świadczeniem z „Programu Pomocy” w LINK4 jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora, co może się szybko zdarzyć, kiedy w pośpiechu wysiadając, zapomnisz wyłączyć światła. Możesz liczyć, że zostanie Ci udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem pojazdu, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować podróż.

Swój pakiet OC w LINK4 możesz łatwo rozszerzyć o inne ubezpieczenia.

Auto Assistance to pomoc w sytuacjach awaryjnych, w tym holowanie prawie w całej Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia mam lawetę do 500 km. Dodając do OC ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) możesz liczyć na wsparcie finansowe w razie poważnych urazów spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem w Twoim samochodzie.

Możesz też kupić Ochronę Zniżki. Mając klauzulę Ochrona Zniżki, zachowasz zniżkę za przebieg ubezpieczenia w razie wystąpienia pierwszej szkody z ubezpieczenia OC w LINK4 oraz pierwszej szkody z ubezpieczenia AC w LINK4 dla danego pojazdu. Przy wyliczeniu składki za kolejny okres ubezpieczenia pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe nie uwzględni zwyżki za pierwszą szkodę z ubezpieczenia OC oraz zwyżki za pierwszą szkodę z ubezpieczenia AC, które miały miejsce w okresie obowiązywania klauzuli.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować optymalny dla siebie zestaw ubezpieczeń, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC.

Na stronie www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantem pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

