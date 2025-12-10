Ruszyła budowa nowego źródła ciepła w Krakowie

Pierwsze łopaty zostały już symboliczne wbite w ziemię na terenie Elektrociepłowni Kraków przy ul. Ciepłowniczej 1, a termin oddania pierwszego etapu instalacji do eksploatacji jest przewidziany na rok 2028.

Prąd i ogrzewanie dla 70 tys. mieszkań

Budowa nowego kogeneracyjnego źródła ciepła na paliwo gazowe w elektrociepłowni stało się faktem. PGE od wielu lat konsekwentnie zmienia oblicze polskiego ciepłownictwa, inwestuje w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania i właśnie teraz Kraków staje się tego przykładem. W lipcu 2025 roku spółka podpisała umowę z wykonawcami, a już w grudniu może pochwalić się rozpoczęciem budowy. Dzięki nowym agregatom gazowym zmniejszy się zużycie węgla w elektrociepłowni Kraków o 3300 wagonów rocznie.

Ciepło powstające bez użycia węgla jest ważnym krokiem dekarbonizacji całego polskiego sektora energetycznego, a także przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Nowoczesne źródło ciepła

Nowoczesne kogeneracyjne źródło ciepła w pierwszym etapie będzie składało się z 10 silników gazowych podzielonych na dwa zespoły, o łącznej mocy elektrycznej około 100 MWe i cieplnej około 100 MWt, co pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła w sposób bardziej efektywny. Każdy z silników zostanie wyposażony w sprężarki powietrza i generatory wraz z kompletnymi instalacjami paliwowymi, elektrycznymi, spalinowymi oraz instalacjami odzysku i rozpraszania ciepła.

Budowa nowego gazowego źródła ciepła w Krakowie stanowi także istotny krok w transformacji Grupy PGE w kierunku nowoczesnych systemów ciepłowniczych. To inwestycja, która przybliża PGE do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla we wszystkich elektrociepłowniach Grupy do końca 2030 roku, w tym także w Krakowie.

i Autor: PGE Kraków/ Materiały prasowe

Czyste powietrze i bezpieczeństwo energetyczne

Program dekarbonizacji aktywów wytwórczych obejmuje dwa kluczowe etapy: rezygnację z węgla w procesach wytwórczych do 2030 roku, a następnie stopniowe obniżanie emisyjności aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej. To obecnie główne cele i wyzwania, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, które stoją przed całym polskim sektorem energetycznym.

– Już za pięć lat mieszkańcy Krakowa będą korzystać z ciepła wytwarzanego całkowicie bez użycia węgla, ale już za trzy lata, dzięki realizacji pierwszego etapu budowy nowoczesnego źródła ciepła w krakowskiej elektrociepłowni, zużycie węgla spadnie o ponad 200 tys. ton rocznie. Inwestycja ta o wartości blisko miliarda złotych znacząco wzmocni system ciepłowniczy Krakowa i stanie się symbolem innowacyjności oraz odpowiedzialności za przyszłość. W jej ramach powstaną dwa układy silników gazowych, o łącznej mocy ok. 100 MWe i 100 MWt.

Dzięki niej poprawimy efektywność wytwarzania energii i przyczynimy się do dalszej poprawy jakości powietrza – podkreślił Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Inwestycje w przyszłość

Zgodnie ze strategią Grupa PGE do 2035 roku planuje zainwestować w nowoczesne ciepłownictwo ok. 18 mld zł, z czego 15 mld zł przeznaczone zostanie na inwestycje w nowe technologie wytwórcze, a 3 mld zł na rozwój zintegrowanych systemów ciepłowniczych w lokalizacjach, w których posiada aktywa wytwórcze.

Pierwszy etap budowy nowej Elektrociepłowni Kraków zostanie zrealizowany przez konsorcjum polskich firm: Unibep SA i SBB Energy SA. Cały program inwestycyjny krakowskiej elektrociepłowni, zaplanowany do końca 2034 roku, opiewa na ponad 2,7 mld zł. PGE chce, aby znaczna część tej kwoty trafiła do polskich przedsiębiorstw.

Partnerem materiału jest PGE