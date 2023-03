Ruszyła druga edycja programu Dobra Drużyna PZU

Pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów przed Wielkanocą

Dzięki tej inicjatywie tylko w 2022 r. aż 352 podmioty otrzymały dofinansowanie na organizację zajęć sportowych dla młodych sportowców, a także osób z mniejszych miejscowości oraz z niepełnosprawnościami.

Sukces poprzedniej edycji

Ubiegłoroczna edycja programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU spotkała się z dużym zainteresowaniem. W tym roku polski ubezpieczyciel zwiększył pule grantów, co oznacza wsparcie dla jeszcze większe liczby podmiotów niż w roku ubiegłym. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać przez miesiąc - do 21 kwietnia 2023 r. Ty też możesz dołączyć do sportowej rodziny i spełniać swoje marzenia!

Dobra Drużyna PZU

Największy w Polsce ubezpieczyciel od lat zachęca Polaków do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Jako sponsor drużyn i gwiazd sportu, w tym kapitana Dobrej Drużyny PZU, Igi Swiątek, Grupa PZU stale udowadnia, że jest instytucją odpowiedzialną finansowo i społecznie. Dzięki wsparciu z programu Dobra Drużyna PZU najmłodsi zyskują szerszy dostęp do oferty edukacyjno-sportowej. Celem projektu jest także wsparcie dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnościami, pochodzących również z dużych miast, ale szczególnie z mniejszych miejscowości z ograniczonymi możliwościami finansowania. Zapewnienie młodym Polakom odpowiednich warunków i zaplecza sportowego to szansa na odnalezienie ich ulubionej dyscypliny i zdobywania nowych umiejętności. Tak rodzi się pasja, tak rodzą się zwycięzcy, którzy mierzą wysoko