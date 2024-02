i Autor: Shutterstock

STOLICA POLSKIEGO LOTNICTWA

Rzeszów - nieoczywisty pomysł na city break

City break to coraz modniejsza forma na krótkie wyjazdy. Wyjeżdża się do innego miasta, najczęściej w weekend. W tym czasie dużo się zwiedza, by zobaczyć jak najwięcej atrakcji. Warto na krótki wypad udać się do Rzeszowa lub Opola. To miasta z dala od głównych szlaków turystycznych, więc nie wpadniesz tam przejazdem. A warto tam być.

Po wybuchu wojny w Ukrainie rzeszowskie lotnisko Jasionka stało się niemal centrum światowej polityki. To tu przyjeżdżał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, by spotkać się ze światowymi przywódcami m.in. Joe Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Stąd też Zełenski wylatywał dalej w świat, by szukać pomocy dla walczącej Ukrainy. Warto wiedzieć, że Rzeszów to stolica polskiego lotnictwa, zwana na wzór amerykańskiej Doliny Krzemowej Doliną Lotniczą. Tu koncentruje się przemysł lotniczy, który ściśle współpracuje z tutejszą politechniką. i Autor: Shutterstock KONIECZNIE TRZEBA ODWIEDZIĆ: Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz Powstało z pomocą Funduszy Europejskich. Nie jest to muzeum, ale też nie plac zabaw. Z pomocą interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych wprowadza w świat m.in. lotnictwa, kosmonautyki, informatyki, telekomunikacji oraz szeroko rozumianej jakości życia. Jasionka 952A Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej Również powstało z pomocą Funduszy Europejskich. Organizuje ono interesujące warsztaty, doświadczenia, ale też wyprawy w teren i obserwacje natury. ul. Lubelska 28/4 lok.1 i Autor: Shutterstock Rynek Znajduje się tu ratuszem i wejście na Podziemną Trasą Turystyczną, jedną z największych tutejszych atrakcji (ul. Rynek 26). Zarówno Rynek, jak i trasa podziemna zostały odrestaurowane z pomocą Funduszy Europejskich. Historyczne budowle Zamek (pl. Śreniawitów 3) i Letni Pałac Lubomirskich (ul. Dekerta 2), secesyjne wille w Alei Pod Kasztanami, stary cmentarz (ul. Targowa 35) i dawne synagogi - Staromiejską będącą obecnie siedzibą Archiwum Państwowego (ul. Bożnicza 4) oraz Nowomiejską mieszczącą Biuro Wystaw Artystycznych (ul. Sobieskiego 17). i Autor: Shutterstock Teatr „Maska" i Muzeum Dobranocek Jadąc do Rzeszowa z dzieckiem, koniecznie trzeba zajrzeć Do Muzem Dobranocek - jedynego takiego miejsca w Polsce. W zbiorach znajdują się bezcenne eksponaty z realizacji filmów animowanych: oryginalne lalki filmowe, projekty, scenariusze, storyboardy i folie animacyjne (). Przy tworzeniu muzeum korzystano z Funduszy Europejskich. W tym samym budynku mieści się Rzeszowski Teatr „Maska". Profesjonalny teatr lalek dla najmłodszych, młodych i dorosłych. Oprócz spektakli odbywają się tu także warsztaty, wystawy i festiwale. ul. Mickiewicza 13 i Autor: Materiał prasowy