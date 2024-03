Samochód szwankuje w trasie? Zaoszczędź sobie nerwów i zadbaj o dobre ubezpieczenie na wypadek awarii

Niestety, nawet najlepiej przygotowany samochód może ulec awarii, co zawsze wiąże się z nerwami i stratą czasu. Dobra wiadomość: na szczęście jest Auto Assistance w LINK4 z opcją holowania i samochodem zastępczym w pakiecie.

W świecie kierowców istnieją dwie grupy: ci, którzy mieli już do czynienia z awarią samochodu, i ci, którzy prawdopodobnie jeszcze jej doświadczą. Kiedy auto odmawia posłuszeństwa, każdy kolejny kilometr staje się wyzwaniem. Bywa to szczególnie problematyczne, gdy awaria ma miejsce za granicą. Naprawa pojazdu w obcym kraju może okazać się kosztowna i czasochłonna. W takich sytuacjach często konieczne jest skorzystanie z lawety, znalezienie noclegu oraz wypożyczenie samochodu zastępczego.

Na szczęście istnieją skuteczne sposoby ochrony przed takimi nieprzewidywalnymi wydatkami i stresującymi sytuacjami w podróży. Odpowiednia ochrona w razie awarii może być dostępna nawet za niewielką cenę. Dzięki temu podróżowanie staje się bardziej komfortowe, a Ty oszczędzasz na ewentualnych kosztach np. holowania.

Dlaczego warto mieć Auto Assistance?

W LINK4 Auto Assistance to praktyczny dodatek do Pakietu OC i OC+AC. Co zyskujesz? Gdy Twój pojazd odmówi posłuszeństwa, wystarczy, że wybierzesz numer 22 444 44 44 i połączysz się z całodobową infolinią LINK4. Firma wyśle do Ciebie pomoc, która na terenie całego kraju pojawi się na miejscu do ok. pół godziny.

W przypadku drobnej usterki, której wartość usługi nie przekracza 400 złotych, najczęściej naprawa będzie możliwa na miejscu. W ten sposób fachowiec np. szybko wymieni przepaloną żarówkę, koło na zapasowe czy dowiezione zostanie Ci paliwo, gdy zabraknie go w podróży. Sam pokrywasz tylko koszty części i materiałów.

Holowanie auta po awarii

Jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa, możesz liczyć na holowanie pojazdu. W kraju i za granicą ten limit wynosi 500 km, natomiast przy najwyższym wariancie Assistance Komfort w Polsce nie ma limitów, a w Europie wynosi aż 750 km. Pozwoli Ci to przewieźć pojazd w dogodne miejsce i zlecić naprawę w wybranym przez siebie warsztacie.

Ubezpieczenie występuje w LINK4 w trzech wariantach: podstawowym Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. W każdym z nich możesz liczyć na auto zastępcze w przypadku kradzieży lub wypadku. Dodatkowo w Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort możesz otrzymać auto zastępcze w razie awarii – odpowiednio na 3 lub 5 dni.

Jeszcze więcej korzyści

Zdarza się, że odholowane auto musi pozostać w warsztacie do następnego dnia. W takiej sytuacji możesz liczyć, razem ze swoimi pasażerami, na pokrycie kosztów noclegu w hotelu. W wariancie Auto Assistance Komfort obejmuje to aż do 5 dób.

Auto Assistance w LINK4 obejmuje również m.in.:

uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowanego akumulatora,

dostarczenie paliwa,

pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe,

otwarcie pojazdu w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia Pakietu OC albo Pakietu OC+AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

*Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.