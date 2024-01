Samochodem do Czech, Słowacji i na Węgry

Do rany przyłóż

W Czechach z łatwością zatankujemy na Orlenie. Koncern ma największą w tym kraju sieć 436 stacji paliw. Na większości z nich znajdziemy charakterystyczne logo z orłem. Pozostałe wciąż występują pod marką Benzina. Na wielu stacjach możemy spodziewać się punktów gastronomicznych Stop.Cafe.

W Słowacji Orlen ma 90 stacji, wszystkie działają już pod marką Orlen. Na 48 znajdziemy Stop.Cafe.

Stacje Orlenu już od roku działają też na Węgrzech. Aktualnie jest ich 79 (wszystkie w barwach Orlenu), ale do końca tego roku ta liczba ma się niemal podwoić. Na coraz większej liczbie stacji działają punkty Stop.Cafe. Znajdziemy je zwłaszcza przy ruchliwych trasach.

W Czechach, Słowacji i na Węgrzech kierowca mają podobne obowiązki jak w Polsce m.in. muszą używać świateł mijania przez cały rok i przewozić dzieci poniżej 150 cm wzrostu oraz 36 kg wagi w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa.

To musisz wiedzieć!

Czechy

Od 1 listopada do 31 marca obowiązkowe są opony zimowe.

Kierowca ustępuje pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

W samochodzie trzeba mieć apteczkę, kamizelkę odblaskową, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe lub komplet naprawczy do opon.

Dopuszczalna prędkość jazdy to: 50 km/h w terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym, 110 km/h na drogach szybkiego ruchu i 130 km/h na autostradach.

UWAGA!

Nie wolno używać w pojeździe antyradarów.

Jeśli znacząco przekroczymy prędkość (20-30 km/h), możemy otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach do 6 miesięcy.

Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Jeśli przekroczymy limit 12 punktów, otrzymamy zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach przez 1 rok, a nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane.

Słowacja

Przejazd słowackimi autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami I klasy jest płatny. Trzeba mieć stosowną winietę. Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego systemu sprzedaży winiet, wykaz płatnych dróg oraz rodzaje winiet elektronicznych znajdziemy na: www.eznamka.sk (także w języku polskim).

Dozwolona maksymalna prędkość wynosi: w terenie zabudowanym – 50 km/h, poza terenem zabudowanym – 90 km/h, na autostradzie – 130 km/h.

Za przekroczenie prędkości grożą bardzo wysokie mandaty: do 800 EUR na miejscu, do 1000 EUR w postępowaniu mandatowym przeprowadzonym w komisariacie policji. Służby nakładają mandaty bardzo rygorystycznie.

Jeżeli na jezdni znajduje się zwarta warstwa śniegu, lód lub gołoledź, obowiązują opony zimowe.

W samochodzie należy mieć apteczkę (w zasięgu kierowcy), przenośny trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową (w zasięgu kierowcy), koło zapasowe oraz lewarek, odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół samochodowych.

UWAGA!

Za brak naklejki PL grozi mandat. Nie musimy mieć naklejki, jeżeli pojazd ma tzw. unijne tablice rejestracyjne.

Jeśli dostaniemy mandat i nie zapłacimy go gotówką na miejscu, służby zatrzymają nasze prawo jazdy do czasy opłacenia mandatu. Prawo jazdy można odebrać tylko osobiście, w urzędzie policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument.

Węgry

Przejazd autostradami i drogami pierwszej kategorii jest płatny. Opłaty są przyjmowane przed wjazdem na drogę objętą opłatą. Jeśli decydujemy się na e-winietę, warto zachować paragon na okres 2 lat. Szczegółowe informacje w języku polskim znajdują się na stronie: https://www.nemzetiutdij.hu/files/document/document/165/Wegierskie%20e-winiety.pdf Winiety można zakupić w punktach obsługi klienta, na stacjach benzynowych oraz on-line na stronie: https://ematrica.nemzetiutdij.hu/

W samochodzie powinny znajdować się: kamizelka odblaskowa dla kierowcy i pasażera (musi być pod ręką, nie w bagażniku), trójkąt ostrzegawczy, lina holownicza i apteczka.

Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h, niezabudowanym – 90 km/h, na autostradach – 130 km/h i drogach ekspresowych – 110 km/h.

UWAGA!

Ze względu na częste kontrole prowadzone przez policję i inne służby zaleca się bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz posiadanie wymaganych dokumentów (oryginały dokumentów takich jak umowa leasingowa, licencja, upoważnienie właściciela do prowadzenia pojazdu, itp. nie mogą być laminowane).

Jak kierowca powinien się przygotować na długą jazdę w zimie?

Kacper Wróblewski II WICEMISTRZ POLSKI 2022 w rajdach samochodowych, zawodnik Orlen Team

Kierowcy wybierający się w długą podróż w okresie ferii, na pewno powinni uzbroić się w cierpliwość. Zawsze dobrze jest sprawdzić prognozę pogody, by wiedzieć, czego się spodziewać w trasie i w miejscu docelowym. Jeżeli wybieramy się w regiony górskie, a mamy samochód z napędem na jedną oś, lepiej wyposażyć się w łańcuchy na koła – nie wspomnę już o porządnych oponach zimowych. Zimą przy długiej podróży niezbędny jest też płyn do spryskiwaczy, który pozwoli nam utrzymać dobrą widoczność. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, a szybka reakcja na ruchy innych uczestników, pozwoli nam zminimalizować ryzyko kolizji. Nie zapominajmy zatem o zaplanowaniu w trasie przerw na odpoczynek, co wpłynie pozytywnie na utrzymanie dobrej koncentracji.

