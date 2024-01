Samochodem przez Polskę i Litwę. O tym warto pamiętać!

Stacje ORLENU zimą oferują całą gamę produktów, poprawiających widoczność podczas jazdy w trudnych zimowych warunkach. Bez trudu znajdziemy tam niezamarzające płyny do szyb takie, jak Super nietracący swych właściwości do temperatury -20 st., czy NANO skuteczny nawet przy temperaturze -25 st. Na wypadek dłuższego postoju każdemu kierowcy przydadzą się także odmrażacze do szyb dostępne wofercie stacji. Odmrażacze w ciągu kilku sekund rozpuszczą szron, a nawet lód na zamarzniętej szybie. Na stacjach ORLENU można również kupić preparaty na bazie silikonu, przeznaczone do pielęgnacji ikonserwacji elementów wykonanych z gumy, zabezpieczające uszczelki w samochodzie przed przymarzaniem. Na kierowców czeka również oferta akcesoriów takich jak szczotko-skrobaczki czy kable rozruchowe.

Podróż przez Polskę mogą umilić odwiedziny jednej z ponad 1850 stacji ORLENU, gdzie dla podróżujących zimą czeka specjalna oferta gastronomiczna Stop.Cafe. Warto spróbować „baca burgera” oraz zapiekankę góralską. Te ciepłe przekąski zawierają wędzony ser oraz boczek, kojarzące się z pożywną kuchnią Podhala. Wponiedziałki ipiątki w atrakcyjnej cenie zjemy także cieszącą się dużym powodzeniem pizzę zbójnicką. Podczas dalekich podróży autostradami idrogami szybkiego ruchu dobrze zatrzymać się na stacjach zlokalizowanych w miejscach obsługi podróżnych, tzw. MOP-ach. Tu, poza klasycznym, najczęściej kupowanym żurkiem z jajkiem ikiełbasą, wmenu restauracyjnym znajdziemy także m.in. rozgrzewającą kwaśnicę, sycące kartacze, czy wyśmienite placki ziemniaczane po góralsku. Podczas podróży w zimowe dni każdemu przyda się również kubek aromatycznej kawy Stop.Cafe.

Jeśli zimowa turystyka nam nie straszna warto wybrać się na Litwę, kraju obogatej historii ikulturze. Litwa, podobnie jak Polska, należy do strefy Schengen, dlatego na granicach nie ma kontroli, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport, a także prawo jazdy iubezpieczenie OC. Warto również wyrobić sobie kartę EKUZ, by korzystać z publicznej służby zdrowia. Obowiązujące na Litwie prawo drogowe różni się od polskiego jedynie w szczegółach, ale te są dość istotne. Warto skrupulatnie przestrzegać przepisów drogowych i porządkowych, bo mandaty za nieprzepisową jazdę na Litwie są znacznie wyższe niż w Polsce. Na Litwie działa aktualnie 30 stacji paliw ORLENU zlokalizowanych wnajwiększych miastach (Wilno, Kowno, Kłajpeda, Poniewież) oraz przy głównych szlakach komunikacyjnych (m.in. przy E67 – Via Baltica, E77, E85 oraz E272). Obiekty ORLENU na Litwie są sukcesywnie modernizowane do poziomu premium, tak, aby zapewnić podróżnym najwyższy standard obsługi.

OPONY ZIMOWE nie są obowiązkowe, ale są zalecane od 1 listopada do 1 kwietnia. Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm. W Polsce zabronione jest stosowanie opon z kolcami.

NA WYPOSAŻENIU SAMOCHODU powinny się znaleźć tablice rejestracyjne, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica. Kamizelka odblaskowa nie jest wymagana, ale warto ją mieć dla własnego bezpieczeństwa.

Planując turystykę samochodową warto WYKUPIĆ OKRESOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE. Wybierając polisę zwróć uwagę za jaką odległość holowania płaci ubezpieczyciel.

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ JAZDY dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (samochodów, motocykli, pojazdów ciężarowych) wynosi:

20 km/h w strefie zamieszkania,

50 km/h w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia,

90 km/h na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym,

100 km/h na drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach w każdą stronę,

100 km/h na drodze espressowej jednojezdniowej

120 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej

140 km/h na autostradzie.

LITWA

OPONY ZIMOWE OBOWIĄZUJĄ OD 1 LISTOPADA DO 1 KWIETNIA

W SAMOCHODZIE TRZEBA MIEĆ apteczkę, trójkąt bezpieczeństwa, gaśnicę. BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW, na Litwie obowiązuje jazda na światłach mijania lub dziennych, zapięte pasy dla wszystkich przebywających w pojeździe oraz zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych bez zestawu głośnomówiącego.

MANDATY ZA NIEPRZEPISOWĄ JAZDĘ są surowsze niż w Polsce. Wysokość mandatu zależy od wielkości przewinienia i przedstawia się następująco:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – ostrzeżenie,

przekroczenie prędkości od 10 do 20 km/h - od 13 do 30 euro,

od 20 do 30 km/h - od 30 do 90 euro,

od 30 do 40 km/h - od 120 do 170 euro,

od 40 do 50 km/h - od 170 do 230 euro.

ponad 50 km/h od 450 do 550 euro oraz utrata prawa jazdy na czas od 1 mies. do 1,5 roku.

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ JAZDY uzależniona jest od PORY ROKU:

50 km/h w obszarze zabudowanym (przez cały rok),

70 km/h – na drogach bez asfaltowej nawierzchni,

100 km/h – na drogach szybkiego ruchu – w okresie 1.04 – 31.10 do 110 km/h,

110 km/h – na autostradach – w okresie 1.04 – 31.10 do 130 km/h.

UWAGA

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy na Litwie to 0,4 promila. Jeśli jednak kierowca ma prawo jazdy krócej niż 2 lata, nie wolno mu siadać za kierownicą po alkoholu.

MIKOŁAJ „MIKO” MARCZYK – MISTRZ JUNIORSKIEJ KATEGORII RAJDOWYCH MISTRZOSTW EUROPY – MICHELIN TALENT FACTORY, ZAWODNIK ORLEN TEAM

Największe grzechy polskich kierowców podczas jazdy w zimę to z pewnością niewłaściwie opony i brak zimowego płynu do spryskiwaczy. Pamiętajmy, że oprócz tego, że powinniśmy teraz jeździć na oponach zimowych, to opony te powinny mieć co najmniej 5 mm bieżnika i dobrze, aby nie były starsze niż 5 lat. Zimowy płyn do spryskiwaczy to podstawa dobrej widoczności. Posolone drogi powodują bardzo szybkie zabrudzenia szyby, co utrudnia jazdę. Dodatkowo, ujemne temperatury powodują, że letni płyn po prostu zamarznie i nie będziemy mogli z niego korzystać.

