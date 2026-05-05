Samochody z USA czy z Europy? Porównanie cen, wyposażenia i opłacalności zakupu

Dlaczego warto sprowadzać samochody z USA?

Amerykański rynek oferuje szeroki wybór aut, w tym modele niedostępne na polskim rynku. Najpopularniejsze marki importowane z USA to Ford, Chevrolet, Dodge, Jeep oraz Tesla. Wiele amerykańskich samochodów, takich jak muscle cars, jest dostępnych w atrakcyjnych cenach, co czyni je popularnym wyborem wśród importerów.

Importowanie samochodów z USA może przynieść oszczędności sięgające od 20% do 40% w porównaniu do cen rynkowych w Polsce, co czyni tę opcję atrakcyjną dla kupujących.

Oprócz tego import samochodów z USA pozwala na dostęp do unikalnych modeli, które nie są dostępne na rynku europejskim, w tym ekskluzywnych wersji i klasyków. Ogromny rynek sprawia, że każdy znajdzie swoje wymarzone auto, niezależnie od tego, czy ma to być rodzinny SUV, czy np. Chevrolet Camaro, Dodge Challenger lub inny muscle car.

W przypadku samochodów marek takich, jak np. BMW, Mercedes-Benz, Audi i Porsche można liczyć na mocniejsze silniki, bogatsze wyposażenie i oczywiście niższe ceny niż w Europie.

Ford Mustang - USA kontra Europa

Choć ciężko jest konkretnie i jednoznacznie powiedzieć, ile kosztuje sprowadzenie samochodu z USA, bo ostateczna cena zależy od wielu czynników, to można porównać, co bardziej się opłaca. W tym celu wybraliśmy Mustanga S550, który jest jednym z najchętniej sprowadzanych aut i jednocześnie był dostępny w Europie.

Załóżmy, że masz do dyspozycji budżet 100 tys. zł i chcesz w tej cenie mieć samochód na gotowo. To oznacza m.in. wszystkie opłaty, transport oraz naprawę po drobnych uszkodzeniach. Pod lupę bierzemy wariant o pojemności silnika 5.0. Jednostka V8 Coyote cieszy się doskonałymi opiniami wśród użytkowników i tunerów.

W kwocie 100 tys. zł możesz kupić auto z europejskiej dystrybucji z roczników 2015 i 2016, ze skrzynią manualną lub 6-biegowym automatem i przebiegiem ponad 120 tys. km. W przypadku auta z USA będzie to samochód z roczników 2016-2018. Warto wiedzieć, że w 2018 r. Mustang S550 przeszedł lifting i otrzymał 10-biegowy automat.

Różnica pojawia się też w mocy. Mustang z Europy będzie miał 421 KM, podczas gdy z USA - 435 KM w wersji przed liftingiem. Wynika to z faktu zastosowania innych podzespołów układu wydechowego i dolotowego, by spełnić wymagania europejskich norm emisji spalin. Po liftingu moc w USA wzrosła do 460 KM, podczas gdy w Europie tylko do 440 KM.

Wniosek? Samochody z USA będą młodsze, mocniejsze i lepiej wyposażone niż te z europejskiego rynku wtórnego. Właśnie dlatego warto rozważyć kupno auta zza oceanu.

Bezpieczny import aut z USA - jak to zrobić?

Zadanie znalezienia, zakupu pojazdu i transportu najlepiej wykona firma sprowadzająca samochody z USA. Specjalista od importu samochodów USA, jak np. Bryki z Ameryki, doskonale wie, jak poruszać się po tamtejszym rynku, na co zwracać uwagę przy poszukiwaniach, a także potrafi szybko i sprawnie przeprowadzić kupującego przez formalności.

Rynek aukcji samochodowych w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najważniejszych na świecie, a dwie znane firmy, IAAI i Copart, odgrywają kluczową rolę w tym ekosystemie. Aukcje samochodowe w USA oferują szeroki wybór pojazdów, w tym uszkodzone samochody, które są często sprzedawane przez firmy ubezpieczeniowe. Jednocześnie ich oferta jest skierowana do profesjonalistów, a klienci indywidualni mają dostęp w mocno ograniczonym zakresie.

Czas oczekiwania na samochód z USA może wynosić od 3 do 15 tygodni, w zależności od miejsca zakupu auta oraz procedur celnych.

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu z USA?

Ostateczny koszt sprowadzenia samochodu z USA zależy od ceny auta, pojemności silnika i wyboru portu docelowego, który ma wpływ na wysokość podatku VAT. Warto wiedzieć, że nie zawsze kraj z niższą stawką VAT-u jest dobrym wyborem, ponieważ zaoszczędzone pieniądze można stracić, jeśli auto będzie zbyt długo stało w składzie celnym. To następny argument przemawiający za tym, by import samochodów z USA powierzyć profesjonalistom.

Kolejna kwestia wpływająca na koszty to ewentualna naprawa samochodu. Większość sprowadzanych aut to pojazdy powypadkowe lub uszkodzone, około 71% ma uszkodzenia nadwozia. Po naprawie auto zakupione w USA trzeba jeszcze przygotować do spełniania wymagań polskich i unijnych przepisów, by można było je zarejestrować. Auta z USA wymagają dostosowania do norm europejskich, co obejmuje m.in. wymianę reflektorów z symetrycznych na asymetryczne i zmianę tylnych kierunkowskazów.

W przypadku liczników w nowoczesnych autach przeskalowanie z mil na kilometry ogranicza się do modyfikacji oprogramowania lub wybrania odpowiedniej opcji w menu samochodu.