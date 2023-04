Sezon na dwa kółka rozpoczęty. Pamiętaj o OC, bo dobre ubezpieczenie to dodatkowa ochrona w pakiecie

Wyniki Lotto z 25.04.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Jazda motocyklem potrafi dostarczyć wiele radości i emocji. Jednak zanim wyruszysz w drogę, pamiętaj, że zawsze musisz mieć ubezpieczenie OC, nawet jeśli jest to tylko motorower. Kupując obowiązkową polisę w LINK4 w pakiecie, nie tylko możesz liczyć na ochronę w przypadku wyrządzonych Twoim pojazdem szkód, ale także zyskujesz wiele dodatkowych korzyści z zakresu assistance.

Nie ważne, czy Twój motocykl stoi nieużywany w garażu, czy korzystasz z niego tylko kilka dni w czasie urlopu, albo jedynie w weekendy. Jeśli jest zarejestrowany, musi mieć zawsze ważną obowiązkową polisę OC i to wykupioną na pełne 12 miesięcy.

Co grozi za brak OC motocykla?

W przypadku kontroli i braku ubezpieczenia trzeba się liczyć z wysoką karą. Poza tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyszukuje pojazdy, które nie mają polisy. Grzywna grozi już od pierwszego dnia braku ważnego ubezpieczenia, a w przypadku motocykla aktualne kary wynoszą:

Brak OC do 3 dni – 230 zł

Brak OC od 4 do 14 dni – 580 zł

Brak OC powyżej 14 dni – 1160 zł.

Nie warto zatem ryzykować. Trzeba pamiętać o ważnej polisie, tym bardziej że zwykle jest znacznie tańsza niż np. ubezpieczenie samochodu osobowego.

Ubezpieczenie motocykla w LINK4 uwzględnia wszystkie nasze zniżki, a do tego oferuje w pakiecie znacznie więcej niż tylko samo OC. W ramach tej opcji ubezpieczenia otrzymujemy Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Zapewnia on praktyczną pomoc w razie niespodziewanych kłopotów w podróży.

W przypadku kolizji, wypadku, uszkodzenia przez wandala czy zniszczeń powstałych wyniku zjawisk atmosferycznych, nie musimy martwić się o holowanie uszkodzonego pojazdu. Limit wynosi aż do 100 km.

Nie martw się o przebitą oponę

Z pakietem OC w LINK4 fachowiec na miejscu pomoże Ci naprawić uszkodzoną oponę, jeśli masz zestaw naprawczy. A jeśli nie będzie to możliwe, odwiezie pojazd do najbliższego warsztatu. Warto jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie działa pod warunkiem, że do uszkodzenia opony dojdzie na drodze publicznej twardej. Polisa nie obejmuje uszkodzeń opony powstałych podczas jazdy po ubitej ziemi, gruzie, kamieniach czy szutrze.

Jeśli Twoja maszyna zostanie unieruchomiona w wyniku wypadku albo skradziona Program Pomocy zapewnia Ci pojazd zastępczy, który otrzymasz na 3 dni.

Jeśli potrzebujesz większego poczucia bezpieczeństwa, w LINK4 zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe Auto Assistance, w ramach którego otrzymasz:

pomoc w niemal całej Europie,

holowanie do 500 km,

dostarczenie paliwa,

samochód zastępczy lub nocleg lub transport w razie wypadku lub kradzieży.

Jazda motocyklem może być wspaniałą frajdą, ale też niesie duże ryzyko. Motocyklista nie jest chroniony w takim stopniu jak w przypadku podróży samochodem. Każda kolizja, a co gorsza wypadek, może zakończyć się poważną kontuzją. Jeśli chcesz mieć pewność, że po przykrym zdarzeniu, będziesz mieć dodatkowe środki na leczenie czy rehabilitację, powinieneś wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW, które chroni nie tylko kierowcę, ale również pasażera.

Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla?

W przypadku kosztu ubezpieczenia nie ma tu stałej kwoty. Ostateczna cena polisy OC motocykla, tak samo jak auta, uzależniona jest od kilku czynników. Są to między innymi: wiek kierowcy, posiadane zniżki, pojemność silnika motocykla, a także wiek i rodzaj pojazdu.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz nawet wychodzić z domu – ubezpieczenie OC motocykla możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem ubezpieczenia na motocykl. Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.