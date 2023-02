Sieć sklepów Żabka rozdaje hot dogi swoim klientom!

Seniorzy 70 plus też chcą dostępu do darmowych leków

Hot dogi dla ludzi!

Najlepsze rzeczy w życiu są darmo, a podarowane najlepiej smakuje. Te prawdy przyświecały Żabce przy tworzeniu nowej akcji promocyjnej. Żeby ją przetestować, wpadnij na zakupy do Żabki w dniach we wtorek i środę (odpowiednio 1-2 i 8-9 marca), odbierz bon i przy następnych zakupach na kwotę min. 10 zł dostaniesz darmowego hot-doga! Jedna transakcja = jeden bon. A darmowego hot doga odbierzesz w dowolnym sklepie sieci w weekendy (3-5 oraz 10-12 marca). Akcja trwa od 1 do 12 marca i działa we wszystkich sklepach Żabka, oprócz Żabek Nano. Bon zdobyty podczas zakupów w środę lub czwartek, zrealizujesz w tym samym tygodniu – od piątku do niedzieli. Z promocji wyłączone są alkohole mocne, leki OTC, papierosy oraz produkty do żywienia niemowląt. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne

Kogo nagradza Żabka? Ciebie!

Żabka nieustannie pracuje nad nowymi możliwościami lojalizacji i aktywizacji swoich klientów. Rozwija różne mechanizmy promocyjne, m.in. z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Żappka. W aplikacji możesz zbierać Żappsy (punkty lojalnościowe) i wymieniać je na swoje ulubione produkty. Dużą popularnością w aplikacji cieszy się teraz Kawonament, czyli subskrypcja na kawę -- 1 kawa dziennie nawet za 1,61 zł. W Żappce znajdziesz personalizowane promocje, wyzwania czy usługi, ułatwiające i umilające codzienne funkcjonowanie.

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając ponad 4000 nowych sklepów w latach 2016-21. Około 15,5 miliona konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. Informacje o Grupie Żabka można znaleźć na: www.zabkagroup.com. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2021: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/