Skorzystaj z bonu energetycznego

Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa, a także odbiorcy instytucjonalni zapłacą taką samą cenę, jak w pierwszej połowie roku. Dodatkowo, dla najbardziej potrzebujących rodzin ustawa przewiduje dodatkowy bonus – a mianowicie jednorazowe bezzwrotne wsparcie – bon energetyczny.

Zamrożenie cen do lipca

Zanim wprowadzono zmiany w Ustawie zamrażającej ceny energii, gospodarstwa domowe płaciły za energię elektryczną 410 zł netto za MWh (tylko do granicy zużycia, a zwykle było to 1,5MWh przez pół roku). Po przekroczeniu limitu cena wynosiła do 693zł netto za MWh. Nowe rozwiązanie jest prostsze – bez względu na poziom zużycia prądu, gospodarstwo domowe płaci 500 zł netto za MWh (50 groszy za kWh). Gdyby nie rząd, taryfa (bez zamrożenia cen) kształtowałaby się na poziomie ok. 622,80 zł netto za MWh. Co warto podkreślić, nie trzeba nic robić, bo wszyscy sprzedawcy energii automatycznie stosują niższe ceny dla wszystkich swoich klientów.

Odbiorcy biznesowi i instytucjonalni – pod osłoną

Co ważne, ceny energii nie zmieniły się dla podmiotów biznesowych i instytucji, które były (i będą) objęte działaniami osłonowymi. Została utrzymana dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/ MWh, bez względu na zużycie, dla:

instytucji samorządowych,

podmiotów użyteczności

publicznej (szkół, żłobków, szpitali),

małych i średnich przedsiębiorstw.

Tak jak do tej pory do zamrożonych cen należy doliczyć podatki i opłaty dystrybucyjne, z których jedna została zawieszona, co także zmniejszy wysokość rachunków. Chodzi tu o opłatę mocową.

Opłata mocowa zawieszona

Opłata mocowa jest opłatą dystrybucyjną, co miesiąc doliczaną do rachunku. Jej wysokość ustala prezes Urzędu Regulacji Energii. Ma ona zapewnić stałe dostawy prądu każdemu odbiorcy i ustabilizować ceny energii. Przy najwyższym zużyciu prądu lub w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne zmniejszają produkcję z OZE, elektrownie mogą nie nadążać za potrzebami odbiorców. Dlatego powinny utrzymywać rezerwy energii elektrycznej – a na to potrzebne są pieniądze. Wprowadzenie opłaty mocowej zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne. W zależności od poziomu zużycia przez dane gospodarstwo domowe podwyższała ona miesięcznie kwotę do zapłaty dla odbiorców zużywających:

do 0,5 MWh rocznie – o 2,66 zł netto,

6,39 zł netto – dla odbiorców zużywających 0,5-1,2 MWh rocznie,

10,64 zł netto – dla odbiorców zużywających 1,2-2,8 MWh rocznie,

14,90 zł netto – dla odbiorców zużywających powyżej 2,8 MWh rocznie.

W nowej ustawie zamrażającej ceny energii jest zapis, że w drugiej połowie 2024 r. pobieranie opłaty mocowej zostanie zawieszone na pół roku – wyłącznie dla gospodarstw domowych. W skali półrocza gospodarstwo domowe zaoszczędzi więc od kilkunatu do ponad 100złotych brutto, w zależności od zużycia energii). Zawieszenie tej opłaty przyczyni się do ograniczenia skali podwyżek cen energii, a jak podaje prezes URE, średni wzrost rachunków za energię elektryczną będzie o ok. 25 proc. niższy.

Skorzystaj z bonu energetycznego

Gospodarstwa domowe o najniższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie, jakim jest bon energetyczny. Jego wysokość uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym i dochodów. Z tego powodu ustanowiono progi dochodowe:

do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych,

do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Najniższa stawka bonu wynosi 300 zł, a najwyższa nawet 600 zł. Kwoty te ulegają podwojeniu, jeśli dane gospodarstwo używa energii także do ogrzewania. O wypłatę środków można wnioskować w lokalnych urzędach gmin od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Szacuje się, że z jednorazowego świadczenia skorzysta ok. 3,5 mln gospodarstw domowych. Wypłata bonu energetycznego nastąpi pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r.

Ceny energii wciąż poniżej rynkowych

Powyższe kwoty pozostają niższe od taryfy na energię elektryczną, która wynosi 622,80 zł netto za MWh – taką stawkę za prąd elektryczny zatwierdził prezes URE. W perspektywie długoterminowej zatrzymanie wzrostu cen energii jest możliwe tylko dzięki przestawieniu polskiej energetyki na OZE, energetykę jądrową i magazyny energii.

Wysokość bonu energetycznego w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i źródła ogrzewania.

i Autor: materiały prasowe

