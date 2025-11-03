Sportowa współpraca ogłoszona PGE i CUK Anioły Toruń grają razem!

Grupa PGE
2025-11-03 0:01 Materiał sponsorowany

PGE stawia na wsparcie polskiego sportu. Spółka rozpoczęła właśnie współpracę z klubem CUK Anioły Toruń. To kolejny krok w kierunku rozwoju toruńskiej siatkówki.

PGE

i

Autor: PGE/ Materiały prasowe

PGE od lat wspiera polską siatkówkę – zarówno na poziome akademii, które szkolą młode talenty, jak również poprzez sponsoring sportu profesjonalnego w ramach programu „PGE Siatka Mocy”.

Z radością rozpoczynamy współpracę z klubem CUK Anioły Toruń. Jestem przekonany, że nasze wsparcie dla tego młodego, ale ambitnego klubu siatkarskiego przyczyni się do jego dalszego rozwoju i wielu sportowych sukcesów. Toruń to dla PGE szczególne miejsce – nie tylko ze względu na obecność tam naszej nowoczesnej elektrociepłowni, ale także dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w życie kulturalne i sportowe miasta – mówi wiceprezes zarządu PGE Robert Kowalski.

PGE

i

Autor: PGE/ Materiały prasowe
PGE i CUK Anioły Toruń grają razem!

Autorem projektu CUK Anioły Toruń jest Wilfredo León, siatkarz reprezentacji Polski, który nie ukrywa, że to wielki krok do rozwoju świetnie prosperującego zespołu - Nawiązanie współpracy z PGE to wspaniała wiadomość i istotny krok w rozwoju toruńskiej siatkówki. Od lat wspólnie z PGE inwestujemy w szkolenie młodych talentów i budowanie silnych fundamentów sportu w regionie. Teraz to wsparcie obejmie również CUK Anioły Toruń.

CUK Anioły Toruń powstały cztery lata temu i pewnie przedarły się do zaplecza PlusLigi. Ambicje zespołu i PGE sięgają wysoko! To kolejny etap współpracy. PGE wspiera również Akademię Wilfredo Leona, rozwijającą młode talenty siatkarskie.

PGE

i

Autor: PGE/ Materiały prasowe

Partnerem materiału PGE Polska Grupa Energetyczna

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki