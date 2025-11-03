Sportowa współpraca ogłoszona PGE i CUK Anioły Toruń grają razem!

PGE od lat wspiera polską siatkówkę – zarówno na poziome akademii, które szkolą młode talenty, jak również poprzez sponsoring sportu profesjonalnego w ramach programu „PGE Siatka Mocy”.

Z radością rozpoczynamy współpracę z klubem CUK Anioły Toruń. Jestem przekonany, że nasze wsparcie dla tego młodego, ale ambitnego klubu siatkarskiego przyczyni się do jego dalszego rozwoju i wielu sportowych sukcesów. Toruń to dla PGE szczególne miejsce – nie tylko ze względu na obecność tam naszej nowoczesnej elektrociepłowni, ale także dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w życie kulturalne i sportowe miasta – mówi wiceprezes zarządu PGE Robert Kowalski.

i Autor: PGE/ Materiały prasowe

Autorem projektu CUK Anioły Toruń jest Wilfredo León, siatkarz reprezentacji Polski, który nie ukrywa, że to wielki krok do rozwoju świetnie prosperującego zespołu - Nawiązanie współpracy z PGE to wspaniała wiadomość i istotny krok w rozwoju toruńskiej siatkówki. Od lat wspólnie z PGE inwestujemy w szkolenie młodych talentów i budowanie silnych fundamentów sportu w regionie. Teraz to wsparcie obejmie również CUK Anioły Toruń.

CUK Anioły Toruń powstały cztery lata temu i pewnie przedarły się do zaplecza PlusLigi. Ambicje zespołu i PGE sięgają wysoko! To kolejny etap współpracy. PGE wspiera również Akademię Wilfredo Leona, rozwijającą młode talenty siatkarskie.

Partnerem materiału PGE Polska Grupa Energetyczna