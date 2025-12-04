Św. Barbara, opiekunka górników

Pierwsza z legend mówi, że Barbara z Nikomedii (dzisiejszy Iznit, miasto niedaleko Stambułu w Turcji) pochodziła z pogańskiej rodziny. Gdy jej ojciec dowiedział się, że została chrześcijanką, chciał ją zmusić do wyrzeczenia się wiary. Ona jednak pozostała nieugięta. Została więc uwięziona w wieży, a potem ścięta. Niekiedy pojawia się także informacja, że katem był jej własny ojciec. Legendy mówią też że gdy Barbara czekała w wieży na egzekucję, miała wizję anioła, który przyniósł jej komunię świętą.

Jedna z najpiękniejszych baśni o św. Barbarze mówi, że gdy nieszczęsna kobieta uciekała przed ojcem, rozstąpiła się przed nią skała, co pozwoliło jej schować się w szczelinie. Legenda ta jest symbolem ochrony przed niebezpieczeństwem i nagłą śmiercią.

Święta Barbara przedstawiana jest w długiej tunice i w płaszczu, z koroną na głowie. W ręku trzyma kielich i hostię. Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona.

Za patronkę św. Barbarę obrali sobie górnicy, bo udało jej się przecisnąć przez szczelinę skalną. Św. Barbara jest patronką trudnej pracy, czyli np. górnictwa, z uwagi na ryzyko i niebezpieczne warunki pracy. Modlitwa do św. Barbary chroni przed wypadkami w kopalniach.

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice schodzi w dół

Ta kopalnia to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład. Drogą do jej dalszego rozwoju jest zagospodarowanie bogatego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy i wykorzystanie zasobów soli kamiennej. Głogów Głęboki-Przemysłowy to ogromne złoże. Jego udostępnienie stanowi obecnie największy głębinowy projekt górniczy w Europie.

Lubin – najstarsza kopalnia KGHM

Kopalnia Lubin jest zlokalizowana na północ od granic Lubina na Dolnym Śląsku. To najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. W Lubinie wydobywa się miedź zalegającą między 368 a 1006 m.

Rudna – jedna z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie

Jej budowę rozpoczęto we wrześniu 1969 r., a w lipcu 1974 r. kopalnia została oficjalnie przekazana do eksploatacji. W tych Zakładach Górniczych działa 10 szybów o głębokości od 941 do 1244 m – 3 wydobywcze, 4 wentylacyjne i 3 zjazdowo-materiałowe.

Powstaje najgłębszy szyb w Polsce

Ruszyły wiercenia geologiczno-hydrogeologiczne dla szybu Retków. Ma to być najgłębszy szyb górniczy w Polsce. Jego planowana głębokość to ok. 1360 m. To jeden z trzech planowanych szybów. Nowe szyby – wspomniany już Retków oraz GG-2 „Odra” – będą docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową, natomiast Gaworzyce będzie szybem wentylacyjnym wydechowym. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniesie minimum 9 mld zł, a jej realizacja zajmie 10–15 lat. Obecnie najgłębszym szybem KGHM pozostaje GG-1 (1348 m).

Partnerem materiału jest KGHM Polska Miedź