Święty Florianie chroń hutników!

Patronem hutników jest św. Florian z Lauriacum, który urodził się ok. 250 roku w Dolnej Austrii. Był chrześcijaninem i dowódcą wojsk rzymskich. Podczas prześladowania chrześcijan został aresztowany i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Odmówił, więc poddano go torturom. Potem uwiązano mu kamień u szyi i zatopiono w rzece Enns.

Dlaczego to Florian jest patronem ludzi ognia? Wyjaśniają to losy relikwii św. Floriana, które zostały sprowadzone do Krakowa w 1184 r. Ku ich czci wystawiono na Kleparzu okazały kościół. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić jako patrona podczas klęsk pożaru, objął też opieką hutników i strażaków.

4 maja hutnicy uroczyście obchodzą swoje święto. Odbywa się uroczysta msza św., zasłużeni pracownicy otrzymują odznaczenia. Potem zaczyna się mniej oficjalna część obchodów. Najstarsza tradycja związana z obchodami Dnia Hutnika to hutnicza karczma piwna. W kabaretowym nastroju mężczyźni biorą udział w konkursach i zabawach. Nie brakuje pieprznego dowcipu. Panie z kolei bawią się na tzw. babskim combrze. Mniej jest piwa, więcej szlachetnych trunków, dużo zabawy, dowcipu i wspólnego śpiewu.

Hutnictwo miedzi to jeden z fundamentów, na których zbudowany jest nie tylko KGHM, ale również cała gospodarka naszego kraju. Dokładnie 70 lat temu w Legnicy rozpoczęła działalność pierwsza w Zagłębiu Miedziowym huta miedzi, dając początek historii współczesnego hutnictwa metali nieżelaznych w Polsce. Ta historia trwa do dzisiaj, a huty KGHM to obecnie jedne z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych zakładów przemysłowych na świecie. To pozwala nam spokojnie myśleć o przyszłości naszej firmy - mówi Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź