Szansa na nowy samochód i bon na paliwo. Weź udział w jubileuszowej loterii LINK 4!

To wyjątkowy rok dla LINK4, bowiem właśnie teraz ta polska firma ubezpieczeniowa świętuje swoje 20. urodziny. To dwie dekady pełne wyjątkowych osiągnięć, wiernej współpracy i zaangażowania w zapewnianie bezpieczeństwa na drogach.

Niezawodny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych LINK4 to gwarancja, że zawsze możesz liczyć na pomoc i ochronę w przypadku nieoczekiwanych sytuacji związanych z Twoim autem. Zapewnia Ci spokojną i bezpieczną jazdę, abyś mógł cieszyć się swoją podróżą bez zbędnych zmartwień.

- Z okazji jubileuszu chcemy podziękować naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Zapraszamy ich do naszej loterii. Mogą w niej wziąć udział osoby, które już są z nami i planują przedłużyć polisę na kolejny okres, jak również nowi klienci, którzy pierwszy raz skorzystają z naszych usług. Trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy im powodzenia w losowaniu – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Pomóż szczęściu – kup polisę i zarejestruj się

Wielka Loteria Jubileuszowa LINK4 wystartowała 1 czerwca i będzie trwać do 31 sierpnia. Oznacza to, że pozostały już tylko ostatnie tygodnie, by skorzystać z okazji i spróbować swojego szczęścia. Nie zwlekaj dłużej – to czas na zgarnięcie wspaniałych nagród. Co trzeba zrobić?

Wystarczy, że zakupisz nową albo przedłużysz dotychczasową polisę OC lub OC/AC w LINK4. Ważne, aby umowa dotyczyła pojazdu do 3,5 tony i była zawarta w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. Możesz to zrobić w dowolny sposób, np. przez telefon, internet lub u agenta. Następnie należy opłacić polisę w części lub całości i zarejestrować się na stronie loterii www.loteriaLINK4.pl, podając również numer polisy.

To pierwszy krok w kierunku zdobycia cennej nagrody.

Szansa na wygraną co tydzień

Pierwsi szczęśliwi klienci już rozpoczęli swoje świętowanie z wygranymi w ręku. Od 14 lipca, co tydzień odbywają się emocjonujące losowania nagród tygodniowych. Łącznie aż 13 takich losowań czeka na swoich zwycięzców. W każdym z nich aż 20 szczęśliwców zostaje wybranych, aby otrzymać cenną kartę paliwową ORLEN o wartości 400 złotych.

Przed nami niezwykle ekscytujące momenty, bowiem czekają nas dwa wyjątkowe losowania nagrody głównej – 24 sierpnia oraz 12 października. W obu tych losowaniach do wygrania są aż dwie fantastyczne Toyoty Yaris Cross Hybrid, z których każda ma wartość ponad 126 tysięcy złotych. To naprawdę niecodzienne szanse, by stać się szczęśliwym posiadaczem tego nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska samochodu.

A to nie wszystko! Jeśli wygrasz jedną z tych wspaniałych Toyot, nie będziesz musiał martwić się o ubezpieczenie, ponieważ wraz z autem otrzymasz także specjalny voucher na ubezpieczenie OC lub OC+AC w LINK4 o maksymalnej wartości 5000 złotych. To naprawdę fantastyczna korzyść, która sprawi, że Twoje podróże będą nie tylko bezpieczne, ale także pozwolą Ci cieszyć się komfortem i oszczędnościami.

O wygranej dowiesz się przez telefon

Laureaci nagród w Loterii Jubileuszowej LINK4 nie muszą długo czekać na dobre wiadomości. Już w ciągu 7 dni od przeprowadzenia losowania, organizator powiadamia zwycięzców specjalnym SMS-em. Laureat nagrody głównej dowie się o wygranej telefonicznie. Dokładne wyniki każdego losowania, zarówno nagród tygodniowych, jak i nagrody głównej, będą także dostępne na stronie internetowej www.wyniki.smolar.pl.

Nie przegap szansy na spełnienie swoich marzeń. Kup polisę, zarejestruj się i weź udział w Loterii Jubileuszowej LINK4. Niech 20. urodziny wiodącego na rynku ubezpieczyciela staną się także Twoim świętem!

Szczegóły i regulamin loterii są dostępne na stronie www.loteriaLINK4.pl.