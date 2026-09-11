Teatr Wielki – Opera Narodowa zyskał nowego mecenasa

Kultura to delikatny twór. Nie przynosi wielkich zwrotów finansowych, nie gromadzi rzeszy kibiców niczym piłka nożna. Jednak jest elementem naszej tożsamości i wymaga wsparcia. Teatr Wielki – Opera Narodowa to największa scena operowa i baletowa w kraju i jedna z najważniejszych instytucji kultury w Europie. Prezentuje najwybitniejsze dzieła światowego repertuaru, wspierając polskich artystów oraz tworząc przestrzeń dla nowych, ambitnych przedsięwzięć artystycznych.

– Teatr Wielki – Opera Narodowa od lat udowadnia, że potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością i wyznaczać najwyższe standardy artystyczne. Wierzymy, że nasze partnerstwo pozwoli wspólnie grać o najwyższą stawkę – rozwój polskiej kultury i szerszy dostęp do sztuki dla kolejnych pokoleń – powiedziała Beata Stelmach, Prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego.

Totalizator jest największym mecenasem polskiego sportu, a także hojnie wspiera kulturę oraz ochronę i promocję dziedzictwa narodowego. Od 2003 roku Totalizator Sportowy przekazał na ten cel 4,3 mld zł. W tej kwocie jest także spora kwota z gier – obecnie to 19 groszy z każdego losu.

Spółka otacza opieką także m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Szczególne miejsce w działaniach spółki zajmuje także dziedzictwo Fryderyka Chopina, wspierane poprzez wieloletnią współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz mecenat nad Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina.

Totalizator Sportowy angażuje się w wydarzenia muzyczne, filmowe i projekty o szerokim zasięgu społecznym, takie jak Centralny Plac Muzyki, Green Festival w Olsztynie czy najważniejsze wyróżnienia muzyczne – Fryderyki. Wśród wspieranych przez spółkę inicjatyw znajdują się także festiwale filmowe, m.in. Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Totalizator Sportowy jest również partnerem Roku Andrzeja Wajdy, w tym Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo”, pokazów filmowych w kinach studyjnych oraz wystaw inspirowanych twórczością reżysera.