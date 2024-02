Temperatury poszybowały. Czy to już czas na wymianę opon?

Trzeba przyznać, od kilku lat zimy w Polsce nie są już tak surowe, jak jeszcze dekadę temu. Szybko następuje przedwiośnie, co wyraźnie czuć nie tylko w powietrzu, ale też w przyrodzie. Miłośnicy ptaków donoszą, że o miesiąc wcześniej na Warmię i Mazury przyleciały nawet żurawie, które zimują w cieplejszych krajach, a do południowej Polski dotarł pył znad Sahary.

A jak to się ma do naszego samochodu? Czas porzucić tryb zimowy i przestawić się na odpowiednie ogumienie.

Temperatury mają znaczenie

Oczywiście, są opony całoroczne. Pamiętaj jednak, że nie dorównują one osiągom opon sezonowych. Opony warto jednak zmieniać w zależności od pory roku, gdyż daje to większe bezpieczeństwo w trudnych warunkach na drodze. Jednak kiedy dokładnie wybrać się do warsztatu? Niektórzy kierują się regułą świąt. Zimówki zakładają przed wyjazdem na Wszystkich Świętych, a letnie wrzucają na felgi przed Wielkanocą, która w tym roku wypada w ostatni dzień marca. Tymczasem w tym roku w lutym już za nami dwucyfrowe temperatury!

I to właśnie ma największe znaczenie przy doborze właściwych opon. Gdy termometry pokazują mniej niż 7 stopni C., lepiej sprawdzają się zimówki. Jeżeli jednak jest cieplej, opony letnie zapewniają większe bezpieczeństwo na mokrych i suchych drogach, a rozgrzane zimowe ogumienie szybciej ulega starciu.

Odpowiednie ogumienie to podstawa, ale nie zapominaj o ubezpieczeniu. To ono może okazać się niezastąpione w sytuacjach awaryjnych. Dbanie o bezpieczeństwo na drodze to przede wszystkim dbanie o siebie!

Jak w razie problemów z oponą pomoże LINK4?

W LINK4, wybierając Pakiet OC, zyskujesz wiele dodatkowych korzyści. To Pogram Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Ta polisa może się sprawdzić w wielu kłopotliwych sytuacjach – także w razie przebitej opony. Nie zostaniesz sam z kłopotem, gdy złapiesz w podróży kapcia. Wystarczy zadzwonić do LINK4.

Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne są również odpowiednie narzędzia. Z Pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 444 44 44 i średnio w 30 minut przyjedzie do Ciebie pomoc drogowa. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu na koło zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Co ważne, odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia. Nieważne, ile było takich zdarzeń.

Zyskaj dodatkowe korzyści z Programem Pomocy

Pakiet OC w LINK4 daje jeszcze więcej korzyści. Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Zostanie Ci udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem samochodu, dzięki czemu znów wyruszysz w drogę.

Warto dodać, że do tego Program Pomocy obejmuje również usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km oraz samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku czy kradzieży.

Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie jest tak samo ważne, jak sprawne auto i właściwe ogumienie dostosowane do pory roku.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – Pakietu OC z Programem Pomocy, Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a także pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.