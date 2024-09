Odór towarzyszy im codziennie. "Gdyby nie smród, byłoby idealnie"

Milowice to zielona dzielnica Sosnowca. Życie płynie tu swoim tempem. "Gdyby nie smród, to byłoby idealnie" – słyszymy w audio reportażu Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek. Odór poczuć można tu wszędzie, wyznacza rytm dnia. Ludziom zabiera radość życia, a codzienność w tej dzielnicy jest udręką.

Życie w smrodzie

"Odprowadzam moją córeczkę do przedszkola, które znajduje się naprzeciwko parku. Gdy wychodzimy z bloku, od razu uderza nas smród" – opowiada jedna z mieszkanek osiedla. Wspomina o bólu głowy, zawrotach. Jej 4-letnie dziecko też zatyka nos. "Dopiero gdy się tu wprowadziliśmy, poczuliśmy ten smród. Śmierdzi w godzinach nocnych, wcześnie rano, smród wchodzi do nowych domów i trzeba to jakoś wietrzyć, o ile się da, bo przecież na zewnątrz też śmierdzi" – opowiada zirytowana kobieta.

"Mieszkam tu trzy lata. Kwestia przewija się od kilkunastu lat. Brat mnie ostrzegał: chcesz się tu przeprowadzić, tu nie da się oddychać. I faktycznie, dopiero jak się wprowadziliśmy, to poczuliśmy, o co chodzi" – żali się. Opowiada, że jej mąż wiele razy składał skargi na Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, ale ci nie widzą problemu. A raczej go nie czują. "Latem czuć wybitnie. Smród napiera do mieszkania. Dzieci szybko biegną do przedszkola, żeby tylko tego nie wdychać – mówi w audio reportażu jedna z matek, mieszkających na osiedlu.

"Mieszkam tu 12 lat i smród był od zawsze. Zdecydowałam się na to mieszkanie i się utopiłam – ten smród za mną chodzi. Nie da się! Ten smród potrafi mnie obudzić. Psychicznie się wykańczam. Mam sprzedać mieszkanie? A kto je kupi?" – zastanawia się kobieta, która teraz już jest na emeryturze. I właśnie w tym czasie jej życia smród stał się wyjątkowo dokuczliwy.

Kiedy pracowałam, nie było to dokuczliwe, ale od czasu gdy jestem na emeryturze, to już jest dramat. Gdybym wiedziała, mieszkania bym tu nie kupiła. Boję się, że nikt nie kupi go, ze względu na smród

