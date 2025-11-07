To ostatni moment na ubezpieczenie upraw przed zimą

Jak wynika z badań1 przeprowadzonych przez firmę ubezpieczeniową Warta i SW Research, aż 64 proc. rolników obawia się przymrozków, a 63 proc. – strat spowodowanych nieprzewidywalną pogodą. Zważywszy na coraz niższe temperatury i zbliżającą się zimę, jesień to ostatni dzwonek na ubezpieczenie upraw przed śniegiem i przymrozkami. Dzięki tej ochronie rolnicy oszczędzą sobie stresu, a także zwiększą szanse na obfite plony w kolejnym roku.

Co trzeba, a co warto ubezpieczyć?

– Przymrozki, zastoje wodne czy niekorzystne warunki zimowe prowadzą do osłabienia roślin, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie plonów. Dlatego właśnie tak ważne jest, by przed zimą pamiętać o ubezpieczeniu. Uprawy należy ubezpieczyć co najmniej od trzech ryzyk: gradu, ujemnych skutków przezimowania i ognia – radzi Agnieszka Fajfer-Radwan, ekspertka ubezpieczeń upraw w Warcie.

Najbardziej optymalny wariant powinien obejmować dodatkowo także ochronę przed przymrozkami wiosennymi, nawalnym deszczem. Warto pomyśleć również o ubezpieczeniu zwrotu kosztów uprawy zastępczej, które oferuje na rynku tylko Warta w ramach ubezpieczenia upraw.

Zanim wybierzesz ubezpieczenie

Na co należy zwrócić uwagę przed wyborem ubezpieczenia upraw?

Oto kilka wskazówek:

• właściwa suma ubezpieczenia – od niej zależy wysokość odszkodowania, dlatego powinna być zbliżona do kwoty, na jaką rolnik szacuje potencjalnie zebrany plon z całej ubezpieczonej uprawy. Warto dostosować więc sumę ubezpieczenia do prognozowanej ceny rynkowej konkretnej uprawy.

Suma ubezpieczenia – jak ją obliczyć?

Aby obliczyć sumę ubezpieczenia, potrzebne są trzy parametry: powierzchnia uprawy, jej wydajność oraz cena jednostkowa spodziewanego plonu. Suma ubezpieczenia przekłada się na to, jak wysokie odszkodowanie otrzyma rolnik w razie potencjalnej straty. Powinna też odzwierciedlać rynkowe ceny gatunków zbóż, dlatego warto być z nimi na bieżąco.

• szeroki zakres ochrony – zakres ochrony upraw najlepiej dopasować do swoich potrzeb. Oprócz ubezpieczenia od gradu i ognia warto rozważyć rozszerzenie polisy o dodatkowe ryzyka, takie jak: przymrozki, ujemne skutki przezimowania, czy deszcz nawalny;

• jak najniższa franszyza integralna – franszyza integralna to inaczej minimalny poziom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w procentach, jeśli szkoda będzie niższa od wartości franszyzy integralnej, to rolnik nie otrzyma odszkodowania. W większości przypadków wynosi ona 10 proc. w WARCIE istnieje możliwość jej obniżenia – w zbożach nawet do 6 proc.;

• zwrot kosztów uprawy zastępczej – po wystąpieniu tzw. szkody całkowitej w ujemnych skutkach przezimowania, rolnik dostaje nie tylko odszkodowanie za utracone plony, ale też środki na ponowne obsianie pola.

Żródła:

[1] Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie TUiR WARTA S.A., 2025

Partnerem materiału jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.