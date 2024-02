Toruń - Kopernik i piernik

Toruń zyskał prawa miejskie wXIII wieku iprzez kilkaset lat był jednym znajbogatszych polskich miast. Należał do złączonych związkiem i słynących z handlu miast hanzeatyckich. Nic więc dziwnego, że miasto bardzo się wtym okresie rozwij ało. Spacery po brukowanych ulicach i podziwianie gotyckich perełek architektonicznych to wystarczający powód odwiedzenia Torunia. Wiele znich zostało poddanych nowoczesnym zabiegom konserwatorskim. Miasto korzystało przy tym z Funduszy Europejskich. Ojciec Mikołaja Kopernika był kupcem. Młody astronom urodził się tu w domu przy ulicy św. Anny (dziś to ul. Kopernika 17). Spędził w Toruniu pierwszych 18 lat swojego życia. W domu Kopernika jest dziś muzeum przedstawiające sylwetkę tego astronoma. Jednak miasto oferuje zdecydowanie więcej atrakcji. Oto tylko niektóre z nich:

Dwór Artusa

Wprawdzie obecna forma toruńskiego Dworu pochodzi z XIX wieku, to jednak bezpośrednio nawiązuje do dawnego z 1386 r. Był siedzibą Bractwa św. Jerzego - ekskluzywnego stowarzyszenia kupców i bogatego mieszczaństwa - działającego aż do 1842 r. Niestety budynek można zwiedzać tylko w zorganizowanych grupach lub w specjalnie wyznaczone dni. Dwór Artusa to dziś centrum kultury. Przy renowacji i organizacji nowej funkcji budynku korzystano z Funduszy Europejskich. Rynek Staromiejski

Ratusz

Zaliczany do najokazalszych inajwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury świeckiej Średniowiecza. Wieża z1274 r jest najstarszą wieżą tego typu w tej części Europy. Ratusz był miejscem doniosłych wydarzeń i wielkich uroczystości oraz kwaterą królów polskich często odwiedzających Toruń. Dziś jest siedzibą Muzeum Okręgowego. Rynek Staromiejski

Gotyckie kościoły

Ceglana Katedra Świętojańska to gotycka wysoka hala, z drugim największym w Polsce, siedmiotonowym dzwonem „Tuba Dei”, licznymi pamiątkami kopernikowskimi i miejscem chrztu Mikołaja Kopernika, pochowanym sercem króla Jana Olbrachta. ul. Żeglarska / Kopernika

Kościół Mariacki to najbardziej monumentalny kościół XIV wieku na wschód od Łaby i jedno z najwybitniejszych osiągnięć gotyckiego budownictwa sakralnego w Polsce. Znajdziesz tu mauzoleum królewny Anny Wazówny. ul. Panny Marii 2

Kościół św. Jakuba to świątynia, którą wyróżnia bogactwo dekoracji i użycie różnobarwnie glazurowanej cegły. Zastosowano tu nowatorskie sklepienie gwiaździste. Dopiero z Torunia motyw ten przeszedł do Niemiec. Rynek Nowomiejski

Krzywa Wieża

Krzywa Wieża to dawna baszta miejska w systemie obronnym murów, jakich w Toruniu było niegdyś aż 54. Pochylona na skutek gliniastego, niestabilnego gruntu. Jest symbolem Torunia. ul. Pod Krzywą Wieżą 1

Pierniki toruńskie

W minionych wiekach były dziełami sztuki rzemiosła artyscznego. Pierniki toruńskie zyskały dużą popularność w Europie jako upominki. Miasto Toruń ofiarowywało swoje piernikowe wyroby królom polskim z okazji ich koronacji lub zaślubin. Muzeum Toruńskiego Piernika (ul. Strumykowa 4)

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Możesz zobaczyć tu m.in. dwa największe radioteleskopy w Polsce - RT3 i RT4 i największy optyczny. Jeśli pogoda na to pozwoli, zobaczysz tarczę Słońca przy pomocy teleskopu lub przez specjalne okulary. Zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu: www.faj.org.pl

Planetarium

To jedna z największych atrakcji Torunia. Pokazy astronomiczne opowiadają o wielkości i budowie Wszechświata, opisują najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, przybliżają tajemnice planet i galaktyk itp. ul. Franciszkańska 15-21

Teatr „Baj Pomorski”

Warto się tu wybrać nie tylko na spektakl. Z pomocą Funduszy Europejskich powstała tu druga w Polsce scena szekspirowska, wzorowana na londyńskim „The Globe”. Ma ona formę instalacji artystycznej, złożonej z kilku elementów: amfiteatru, animowanego Parku Rzeźb oraz Balkonowego Teatru Mechanicznego, na który składa się 120 lalek i 12 scen związanych z porami roku oraz historią Torunia. O określonych godzinach ruchome rzeźby wykonują specjalny dźwiękowo-wizualny pokaz. Ul. Piernikarska 9

Młyn Kultury w Toruniu

Młyn Richtera był jednym z największych na Pomorzu parowych młynów zbożowych. Teraz z pomocą Funduszy Europejskich został zrewitalizowany i znajdują się w nim siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –Książnicy Kopernikańskiej, Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Można tu zobaczyć ok. 500tys. prac dzieci i młodzieży ze 108 krajów. W budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji otwarto interaktywną wystawę dla nastolatków „Ścieżki dorastania”. Można dowiedzieć się tu wiele o emocjach, sposobach komunikacji i o dojrzewaniu w sensie fizjologicznym i rytuałach przejścia w różnych kulturach.