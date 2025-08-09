Tragiczny finał wakacji Polaka na Zakynthos. 57-latek zmarł w szpitalu!

Na greckiej wyspie Zakynthos doszło do tragedii, gdzie polski turysta zmarł podczas kąpieli w pobliżu słynnego wraku statku.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej podjętej przez plażowiczów i przewiezienia do szpitala, 57-latka nie udało się uratować.

To kolejna taka tragedia z udziałem Polaków w ostatnim czasie, co skłania MSZ do ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami, takimi jak „martwa fala”.

Do tragedii doszło w sobotę, 9 sierpnia na Zakynthos, jednej z najpopularniejszych wysp w zachodniej Grecji, położonej na Morzu Jońskim. To miejsce przyciąga co roku tysiące turystów z całego świata, w tym wielu z Polski. Jak przekazało Radio Zet, 57-latek miał zasłabnąć podczas kąpieli w pobliżu wraku statku – jednej z największych atrakcji wyspy.

Według ustaleń greckich mediów, mężczyzna dopłynął w to miejsce łodzią turystyczną. W pewnym momencie źle się poczuł i stracił przytomność. Lokalny portal kathimerini.gr podał, że inni pływacy i plażowicze natychmiast ruszyli z pomocą, podejmując akcję reanimacyjną.

Polak został błyskawicznie przetransportowany łodzią do pobliskiego szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

To kolejna w ostatnich dniach tragedia z udziałem polskich turystów na południu Europy. Jak przypomina Radio Zet, we wtorek na plaży w Episkopi na Krecie zmarł 46-letni Polak. Wszedł do wody, aby popływać, ale w pewnym momencie ratownik zauważył, że stracił przytomność.

Również w czwartek, 7 sierpnia doszło do tragedii w bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg. Tego samego dnia zginęło tam dwóch mężczyzn, w tym 93-letni Polak. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować – przyczyną śmierci było utonięcie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega turystów przed niebezpiecznym zjawiskiem tzw. „martwej fali”, które w sierpniu często występuje w Morzu Czarnym. Powstaje ono wskutek długotrwałego działania wiatru, tworząc podwodne prądy wsteczne. „«Martwa fala» powstaje pod wodą, dlatego też powierzchnia morza wydaje się spokojna. Tymczasem powstałe przy dnie prądy wsteczne wciągają pływającą osobę w głąb morza” – informuje MSZ.