Trendy w segmencie premium

Pełną wersję raportu ISR 2024 znajdziesz tutaj.

Luksus na kołach

Segment premium rośnie w siłę, mimo inflacji

Szczególnie widoczne jest to w segmencie SUV-ów premium, gdzie chińskie marki oferują modele z bogatym wyposażeniem w konkurencyjnych cenach. W przypadku aut luksusowych widać też rosnące zainteresowanie wersjami hybrydowymi i elektrycznymi. Co ciekawe, mimo wciąż odczuwalnej inflacji, ten segment urósł aż o 18 proc. i osiągnął rekordowy udział w rynku - już prawie co czwarty nowy samochód rejestrowany w Polsce to auto luksusowe.

Chińska ofensywa

Marki z Dalekiego Wschodu zdobywają polski rynek

Prawdziwą sensacją okazał się sukces chińskich producentów. Marka MG zarejestrowała w Polsce aż 6681 nowych aut, wyprzedzając takie uznane marki jak Citroën czy Seat. Łącznie chińscy producenci sprzedali w 2024 roku ponad 10 tys. samochodów – to oszałamiający wzrost w porównaniu z zaledwie 143 sztukami rok wcześniej. BYD SEAL został najpopularniejszym nowym elektrykiem, oferując zaawansowaną technologię w konkurencyjnej cenie. Na OTOMOTO już prawie 2,5 tysiąca ogłoszeń dotyczyło samochodów z Dalekiego Wschodu. Co więcej, w TOP 3 najczęściej wyświetlanych modeli nowych samochodów elektrycznych aż dwa to auta chińskie.

Używane hity

Polacy kochają starsze BMW i Audi

Aż 73 proc. importowanych aut ma ponad 10 latNajwięcej ogłoszeń i największe zainteresowanie dotyczy samochodów z przebiegiem 150-200 tysięcy kilometrów. Polacy coraz chętniej spoglądają w kierunku aut z rynku amerykańskiego i kanadyjskiego – zainteresowanie tymi pojazdami wzrosło kosztem samochodów z Niemiec i Francji. Na rynku wtórnym BMW Seria 3 utrzymało pozycję najpopularniejszego modelu, a do TOP 3 po latach nieobecności wrócił Volkswagen Golf. Potencjalni kupujący nie boją się też aut z dużym przebiegiem – co piąte oglądane ogłoszenie dotyczyło pojazdu, który miały ponad 300 000 kilometrów na liczniku.

– Potencjalni kupujący na rynku wtórnym to tradycjonaliści, którzy ufają legendzie niemieckiej jakości. Widać już jednak pewne zmiany. Po raz pierwszy od 10 lat, marka Toyota była popularniejsza w wyświetleniach samochodów używanych od marki Opel. Japoński producent, który jest liderem sprzedaży nowych samochodów w Polsce, systematycznie zdobywa także zaufanie na rynku samochodów używanych – komentuje Tomasz Sułkowski, Head of Sales OTOMOTO.

Kolory samochodów

Czerń ma konkurencję

Na rynku aut używanych choć kolor czarny niezmiennie wygrywa w rankingu zainteresowania, to z roku na rok słabnie jego pozycja jako lidera - coraz więcej potencjalnych kupujących ogląda samochody białe. W przypadku nowych aut najpopularniejszy jest kolor szary (23,65 proc. wyświetleń), przed czarnym (22,85 proc.) i białym (16,21 proc.).