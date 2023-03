Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego CRPK - skierowanego do podmiotów działających w branżach kreatywnych.

Wyniki Lotto z 14.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do zapoznania się z programem, który wspiera polski przemysł kreatywny. To wspaniała okazja do pokazania potencjału i innowacyjności swoich projektów związanych z szeroko pojętą sztuką oraz edukacją w sektorach kreatywnych.

W puli środków przeznaczonych na dotacje projektów znajduje się aż 8 mln złotych, dlatego warto zgłosić swój projekt!

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych:

www.crpk.pl/projekty/rsk

Czy twój projekt kwalifikuje się do programu?

“Rozwój Sektorów Kreatywnych” wspiera aż pięć obszarów kultury:

Działania edukacyjne m.in mające na celu promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych, pomocnych w budowaniu atrakcyjnego przekazu oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach. Projekty badawcze rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych (m.in wszelkiego rodzaju analizy). Wspieranie eksportu polskich przemysłów kreatywnych, w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju. Prototypowanie i rozwój projektów czyli rozwijanie projektów kreatywnych w fazach „poprototypowych”, lub tworzenie prototypów kulturowych dzieł branż kreatywnych, które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu dalszego ich rozwoju. Artystyczne wideoklipy, które dzięki innowacyjności zyskają wysoki potencjał eksportowy.

W programie można zatem uzyskać dofinansowanie zarówno na projekty: badawcze, jak np. analizę porównawczą ekosystemu polskich branż kreatywnych na tle innych Państw, edukacyjne, związane np. z organizacją konferencji, warsztatów, seminariów, targów czy szkoleń, jak i projekty związane z prototypowaniem i rozwojem produktu.

Opcji jest naprawdę dużo, więc sprawdź, czy Twój pomysł kwalifikuje się do programu “Rozwój Sektorów Kreatywnych” i zacznij rozwijać swoją wizję artystyczną już dzisiaj!

Składanie wniosku – informacje:

Aby otrzymać dofinansowanie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem programu, który znajduje się na stronie:

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 400 000 zł.

Składać wnioski można do 30.03.2023 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

telefon: 22 290 35 02

mail: rsk@crpk.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.