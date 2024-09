Trwa wyzwanie Healthy Cities. Zadbaj o swoje zdrowie i stan planety

To wyzwanie dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie, a jednocześnie przyczynić się do ochrony naszej planety. Biorą w nim udział pracownicy firm i mieszkańcy 66 miast na prawach powiatu. W tegorocznej edycji wyzwania równocześnie można rywalizować zarówno w grupie firmy, jak i miasta. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska (dostępną w sklepach Google Play i App Store) i za jej pomocą zbierać kroki, które są przeliczane na punkty. Na uczestników czekają nagrody. Celem akcji jest przekonanie jak największej liczby osób do tego, że każdy krok jest ważny i kieruje w stronę zdrowszego życia.

– Healthy Cities to dla nas coś więcej niż wyzwanie – to zobowiązanie do budowania zdrowszej przyszłości dla nas wszystkich. Inicjatywa Healthy Cities nie tylko edukuje i promuje codzienną aktywność fizyczną, ale także wspiera realne działania na rzecz ochrony środowiska. Każdy krok, który wykonamy razem, ma znaczenie – zarówno dla naszego zdrowia i samopoczucia, jak i dla planety – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Kroki w stronę zdrowszej przyszłości

Akcja potrwa do końca września. Uczestnicy mogą wybierać dowolną formę aktywności – od porannego spaceru po weekendowe wyprawy z plecakiem. Ważne jest, aby codziennie realizować minimalny cel 6 tys. kroków. W tegorocznej edycji Healthy Cities duży nacisk położono na regularność i systematyczność aktywności. Wsparciem motywacyjnym dla uczestników są mini wyzwania, które promują ekologiczne nawyki, takie jak korzystanie z transportu publicznego czy wprowadzenie zdrowej diety.

Nagrody dla naszej planety

W ubiegłym roku do wyzwania Healthy Cities dołączyło ponad 10,5 tysiąca osób, a uczestnicy wykonali łącznie 18 miliardów kroków. W tym roku, ponownie, najbardziej aktywne miasta otrzymają zielony budżet o łącznej wysokości 60 tys. złotych, który zostanie przeznaczony na wsparcie proekologicznych inicjatyw. Natomiast trzy zwycięskie firmy we współpracy z UNEP/GRID-Warszawa obejmą patronatem rewitalizację torfowisk – ekosystemów niezbędnych do funkcjonowania naszej planety. W tegorocznej odsłonie akcji rewitalizacją objęte są: Kampinoski Park Narodowy, ochrona Bagna Wasilkowo i Górniańskich Łąk, użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. Ponadto za każdego uczestnika Grupa LUX MED posadzi drzewo.

Razem dla zdrowszego jutra

Wyzwanie Healthy Cities to także doskonała okazja do budowania więzi i integracji zarówno w firmach, jak i społecznościach lokalnych. Wspólne zbieranie kroków motywuje uczestników do wzajemnego wsparcia i współpracy, przypominając, że zdrowie to wspólna sprawa, a działania jednostek mogą prowadzić do dużych, pozytywnych zmian. Akcja nie tylko promuje aktywność fizyczną, lecz także wzmacnia poczucie odpowiedzialności społecznej, angażując uczestników w misję tworzenia zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aby przystąpić do akcji wystarczy pobrać aplikację Healthy Cities Polska, wybrać miasto i/lub firmę, które się wspiera i przez cały wrzesień zbierać minimum 6 tys. kroków dziennie.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/healthy-cities