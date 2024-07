Trwają wakacyjne rabaty na paliwo na stacjach Circle K

Z okazji sezonu wakacyjnego sieć stacji i sklepów Circle K przygotowała dla swoich lojalnych klientów kolejne rabaty na paliwo. W ramach akcji „Summer Stop” klienci otrzymują po dwa vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles®, milesPLUS® oraz 10 gr/l na LPG SupraGas co dwa tygodnie.

Vouchery są dodawane do konta lojalnościowego Circle K EXTRA i widoczne w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym po zalogowaniu. Rabat z voucherami obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Każdy klient może wykorzystać voucher w dogodnym dla siebie momencie w terminie ważności vouchera. Pierwsze zniżki pojawiły się już 1 lipca w ramach konta uczestnika programu, a akcja potrwa do 31 sierpnia. Oferta jest skierowana do wszystkich uczestników programu lojalnościowego EXTRA. Aby skorzystać z rabatów, klienci powinni upewnić się, że przed kolejną wizytą na stacjach Circle K po 1 lipca, mają założone konto oraz zainstalowaną aplikację Circle K.

Szczegóły oraz regulamin wraz z listą stacji objętych promocją są dostępne na stronie https://www.circlek.pl/