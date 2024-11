Trzymaj się ciepło, Warszawo!

Wysokie kominy zakładów na Żeraniu, Siekierkach i Kawęczynie to nie tylko charakterystyczny element warszawskiego krajobrazu – to należące do PGNiG Termika S.A. strategiczne elementy warszawskiego układu ciepłowniczego. Spółka produkuje ciepło dla stolicy i okolic oraz dostarcza je do mieszkań, biur, szkół, szpitali itp. za pomocą sieci cieplnej należącej do Veolia Warszawa. W Elektrociepłowni Pruszków Termika produkuje też ciepło dla obszaru pruszkowskiego, które dostarcza poprzez swoją własną sieć ciepłowniczą. Tym samym PGNiG Termika pokrywa zapotrzebowanie na ciepło 70 proc. warszawiaków oraz 60 proc. mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

Grzeją od 110 lat

PGNiG Termika posiada długą historię. Na mapie Warszawy jest od lat – Elektrociepłownia Żerań w tym roku obchodzi jubileusz 70. lat, a Ciepłownia Wola 50 lat. Ciepłownia Kawęczyn działa z kolei od 41 lat, a Elektrociepłownia Siekierki od 63. Najstarszym zakładem jest Elektrociepłownia Pruszków, która również obchodzi swój jubileusz – całe 110 lat grzania i produkcji energii elektrycznej.

Termika produkuje dla aglomeracji warszawskiej prawie:

4,8 TWh (terawatogodzin) energii elektrycznej, czyli tyle, ile wystarcza na zasilenie około 1,92 miliona gospodarstw domowych przez rok,

11 TWh ciepła, co odpowiada 11 proc. produkcji ciepła wytwarzanego w całej Polsce.

Rozpoczął się sezon grzewczy i PGNiG Termika grzeje z parą. Chmury unoszące się z kominów jej zakładów to właśnie kłęby pary, a nie dym. Spółka wydała ponad 3,1 mld zł na takie inwestycje po to, aby spełniać surowe normy emisji zanieczyszczeń obowiązujące w krajach UE. Dane zawarte w najnowszym raporcie środowiskowym spółki za rok 2023 potwierdzają ciągły spadek emisji całkowitej tlenków azotu, siarki i pyłów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że produkowana przez spółkę energia pochodzi z instalacji mających odpowiednie systemy oraz urządzenia minimalizujące wpływ na środowisko, jak instalacje odsiarczania spalin czy katalitycznej redukcji tlenków azotu.

i Autor: materiały prasowe

Elektrociepłownia, czyli co?

PGNiG Termika posiada trzy elektrociepłownie i dwie ciepłownie. W ciepłowniach wytwarza dla Warszawy ciepło, w elektrociepłowniach zarówno ciepło, jak i energię elektryczną podczas jednego procesu technologicznego (tzw. kogeneracja). Kogeneracja to duża oszczędność ze względu na mniejsze zużycie paliwa. Jest więc nie tylko ekonomiczna, lecz także ekologiczna.

Na drodze do transformacji

PGNiG Termika realizuje projekty z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa, wśród podejmowanych działań są również te związane z transformacją energetyczną w Polsce tj. stopniowe przechodzenie na niskoemisyjną energię i OZE. Warszawskie zakłady cieplne inwestują w nowoczesne jednostki wytwórcze i korzystają ze sprawdzonych technologii, które z powodzeniem są wykorzystywane na całym świecie. Blok gazowo-parowy w EC Żerań podczas oddania go do użytku w 2021 roku był jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek w Polsce, a nowatorskie rozwiązanie wykorzystane przez Termikę przy modernizacji kotłów fluidalnych w EC Żerań, by dostosować je do unijnych wymogów, było później wzorem dla innych, podobnych jednostek w Europie. Nowe inwestycje Spółki stawiają na odzysk energii ze ścieków, pompy ciepła, akumulatory, mniej emisyjne od węgla paliwo gazowe, kotły biomasowe, a nawet instalacje fotowoltaiczne (jedna z nich, o mocy 1 MW, działa już na terenie zakładu na Kawęczynie). Cel tych inwestycji? Zabezpieczenie produkcji ciepła w zgodzie z założonymi celami zmniejszania emisyjności.

Ciepło sieciowe jest potrzebne

Polski system ciepłowniczy dąży do zapewnienia mieszkańcom stałych dostaw ciepła, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji.

Dzięki kolejnym inwestycjom i modernizacjom spada poziom emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń i poprawia się jakość powietrza w mieście.

Odbiorcy zasilani ciepłem z sieci systemowej mogą liczyć na bezpieczne i stałe dostawy, co poprawia bezpieczeństwo energetyczne w regionie.

Jak ograniczyć rachunki za ogrzewanie?

Nie obawiaj się wysokich rachunków za ogrzewanie. Wystarczy, że wprowadzisz kilka dobrych praktyk w swoim domu lub mieszkaniu. Aby ograniczyć starty ciepła i nie nadwyrężyć domowego budżetu:

obniż temperaturę w sypialni do 18-20°C (używanie termostatów pozwoli kontrolować temperaturę w każdym pomieszczeniu z osobna),

podczas dłuższej nieobecności w domu przykręć kaloryfer do 15-16°C,

pamiętaj o regularnym odpowietrzaniu kaloryferów,

nie susz prania na kaloryferach (to zakłóca obieg ciepła),

nie zasłaniaj grzejników meblami lub zasłonami,

wietrz mieszkanie krótko, ale intensywnie (na 10 minut przed wietrzeniem możesz przykręcić kaloryfery),

uszczelnij okna i drzwi, jeśli występują przeciągi,

odsłaniaj okna za dnia i zasłaniaj na noc (promieniowanie słoneczne ogrzewa mieszkanie za darmo, a używając zasłon lub żaluzji nocą, zapobiegniesz utracie ciepła).

Partnerem materiału jest PGNiG TERMIKA S.A.