Twoje serce domaga się magnezu i witamin z grupy B

Zdrowy mózg i mocne serce potrzebują witamin i minerałów, zwłaszcza magnezu i witamin z grupy B. Każdy z tych związków pełni wiele różnych funkcji w organizmie.

Zdrowe serce

Przede wszystkim zarówno magnez, jak witaminy z grupy B regulują ciśnienie tętnicze, a ich niedobór wiąże się między innymi z wyższym ryzykiem wielu chorób, w tym cukrzycy, niewydolności serca, udaru oraz zawału serca.

Mózg i układ nerwowy

Mózg jest jak komputer zarządzający naszym organizmem. Odpowiada za wszystkie funkcje naszego organizmu, tak fizyczne, jak umysłowe. Układ nerwowy zaś, niezwykle złożony i dynamiczny systemem, odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy różnymi częściami organizmu. Związki, które dostarczamy razem ze zróżnicowaną dietą, zwłaszcza magnez i witaminy z grupy B, wspomagają ich pracę. Obecność witamin z grupy B i magnezu jest niezwykle istotna dla utrzymania optymalnej kondycji umysłowej. Witaminy z grupy B, takie jak niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5) i pirydoksyna (B6) pomagają m.in. w produkcji neuroprzekaźników, które są niezbędne do komunikacji między komórkami nerwowymi. Są również potrzebne do syntezy DNA, RNA i białek, co jest istotne dla utrzymania prawidłowej struktury i funkcji mózgu. Magnez jest natomiast składnikiem mineralnym, który uczestniczy w ponad 300 reakcjach biochemicznych w organizmie. Ma kluczowe znaczenie dla produkcji energii, syntezy białek oraz neuroprzewodnictwa. Nie powinno więc dziwić, że niedobór tych związków może negatywnie wpływać na naszą wydolność umysłową, koncentrację i ogólną kondycję – mówi Justyna Marszałkowska-Jakubik, dietetyk kliniczna i autorka bloga zdrowonajedzeni.pl.

Magnez

Jest niezbędny do syntezy neuroprzekaźników, takich jak serotonina czy noradrenalina, które są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi i nadzoruje pracę tych komórek. Wpływa na plastyczność mózgu, czyli wspomaga proces uczenia się w każdym wieku. Chodzi o nowe umiejętności – np. nauka języków obcych, obsługi jakiegoś urządzenia, gry w tenisa itp.

Witamina B3 (niacyna)

Bierze udział w przemianach metabolicznych węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Uczestniczy w tworzeniu czerwonych ciałek krwi, rozszerza naczynia krwionośne i obniża poziom cholesterolu. Może wpływać na funkcje poznawcze, pamięć i nastrój.

Witamina B6 (pirydoksyna)

Jest niezbędna do produkcji neuroprzekaźników, takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina, które regulują nastrój, emocje i funkcje poznawcze. Jest również potrzebna do syntezy mieliny, czyli osłonki chroniącej nerwy.

Konsekwencje niedoborów witamin i minerałów

Niedobór zarówno magnezu, jak i witamin z grupy B może prowadzić do objawów związanych z układem nerwowym, takich jak drażliwość, niepokój, zaburzenia snu, a nawet drgawki, oraz z układem mięśniowym – osłabienie, szybkie męczenie się czy brak pełnej regeneracji. Mogą również pojawić się objawy sercowe – nadmierne uderzenia serca czy zwiększone ryzyko niewydolności serca. Wraz z wiekiem problemy z niedoborami tych związków często się nasilają, a zapotrzebowanie na niektóre witaminy (m.in. B6) rośnie już po 50. roku życia.

Podstawą jest zróżnicowana dieta

Warto zauważyć, że witaminy z grupy B i magnez nie mogą być zgromadzone w organizmie na zapas. Konieczne jest regularne dostarczanie ich wraz z posiłkami, aby organizm mógł z nich korzystać w razie potrzeby. – mówi Justyna Marszałkowska- -Jakubik, dietetyk kliniczna. By zapewnić odpowiednią ilość magnezu i witamin z grupy B naszemu organizmowi, nie musimy biec od razu do apteki po tabletki. Wręcz przeciwnie – przede wszystkim zadbajmy o urozmaiconą dietę, która naturalnie dostarczy organizmowi niezbędnych związków. Zwłaszcza, że magnez i witaminy to nie wszystko. Dla zdrowia serca i mózgu istotne jest również włączenie do posiłków roślinnych tłuszczów, błonnika i wielu innych związków oraz picie wody, która zapewni odpowiednie nawodnienie organizmu. Jeśli będziemy spożywać produkty wzbogacane, takie jak np. Żywiec Zdrój Minerals+ dostarczymy organizmowi nie tylko odpowiednie nawodnienie, ale także porcję minerałów i witamin – cztery szklanki (1 litr) pokrywają 75 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminy B3, B5, B6 oraz magnez i cynk. Łatwo dostępnym źródłem magnezu i witamin z grupy B są także orzechy, nasiona, pełnoziarniste produkty zbożowe, owoce morza, warzywa liściaste, mięso, jaja, nabiał. Regularne spożywanie tych produktów wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz pracę serca.

