Ubezpieczenie dla całej rodziny

Ubezpieczenie na życie to nie luksus ani fanaberia

Najlepiej wie o tym pani Katarzyna (51 l.). Razem z mężem wzięli niedawno kredyt, by z mieszkania w mieście przeprowadzić się do domu na wieś. I wtedy właśnie doszło do tragedii. Pan Tomasz (54 l.) pojechał na ryby z najstarszym, 16-letnim synem Kacprem. Nad jezioro jednak nie dojechali, bo pijany kierowca zmiótł ich auto z drogi. Pan Tomasz zginął na miejscu. Kacper zaś, w bardzo ciężkim stanie, trafił do szpitala.

Chłopak przeżył, ale czeka go długie leczenie, kilka operacji, a potem żmudna i kosztowna rehabilitacja. Pani Katarzyna najchętniej poddałaby się rozpaczy – chory syn, nie żyje mąż, który był głównym żywicielem rodziny. No i trzeba się zająć dwójką młodszych dzieci – 14-letnią Zuzką i 10-letnim Kamilem. Na szczęście porządkując papiery męża natknęła się na jego polisę na życie. Zupełnie o niej zapomniała! Okazało się, że suma, jaką rodzina otrzyma z odszkodowania, niemal w całości pokryje kredyt. Ubezpieczyciel zapłaci też za operację, a potem rehabilitację Kacpra. Z myślą o bliskich Indywidualna polisa na życie to nie jest rozwiązanie, z którego sam skorzystasz. Jednak takie ubezpieczenie pomoże zabezpieczyć finansowo Twoją rodzinę w razie twojej śmierci (nagłej lub np. spowodowanej chorobą). Przez pewien czas nie będą musieli martwić się podstawowymi wydatkami, albo – jak w przypadku pani Katarzyny – ubezpieczenie pozwoli na częściową lub całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Dla całej rodziny W PZU możesz wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie i w ramach jednej polisy ubezpieczyć całą rodzinę - małżonka lub partnera i dzieci. Zapewnia to korzystniejsze warunki ubezpieczenia niż w przypadku zawierania pojedynczych umów, a także ułatwia zarządzanie samą polisą, która obejmuje całą rodzinę. Dużym atutem jest to, że ubezpieczenia działają na całym świecie. Ich wachlarz jest bardzo szeroki i obejmuje wsparcie nie tylko w przypadku śmierci. Można je rozszerzyć i zyskać pomoc finansową także w razie konieczności hospitalizacji, ciężkiej choroby (np. nowotworowej), a także w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie wykonywać codziennych aktywności (np. chodzić po schodach, schylać się). Ubezpieczenia PZU oferują możliwość wielokrotnej wypłaty świadczenia, najszerszą w Polsce listę dziecięcych chorób objętych ubezpieczeniem i dodatkowe wsparcie w razie hospitalizacji dziecka w wyniku nowotworu. Po pobycie w szpitalu klienci mogą również otrzymać kartę apteczną, uprawniającą do zakupów dowolnych produktów. Wszystko po to, aby jak najlepiej wspierać ubezpieczonych i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Partnerem materiału jest PZU