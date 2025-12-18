Uczniowie pokochali Van Gogha. IV edycja konkursu „Spotkania ze sztuką” Fundacji PGE

Tworzenie i przeżywanie sztuki otwiera drzwi do głębszych emocji, rozwĳa umiejętności społeczne i pomaga zadbać o równowagę psychiczną.

Dlatego bardzo cieszy, że czwarta edycja konkursu plastycznego „Spotkania ze sztuką” organizowanego przez Fundację PGE zyskała tak ogromną popularność wśród uczniów. Przejdzie do historii jako rekordowa zarówno pod względem liczby nadesłanych prac, jak i poziomu artystycznego.

Konkurs „Spotkania ze sztuką” był skierowany, jak co roku, do uczniów szkół podstawowych. Ich prace plastyczne były oceniane w trzech kategoriach: (1) klasy I–III, (2) IV–VI oraz (3) VII–VIII. W tym roku zadaniem konkursowym, jakie Fundacja PGE postawiła przed dziećmi, było wykonanie prac inspirowanych dziełami Vincenta van Gogha.

Obrazami, którymi uczniowie najczęściej się inspirowali, były jedne z najsłynniejszych dzieł van Gogha, takie jak: „Gwiaździsta noc”, „Słoneczniki”, „Pole pszenicy z krukami” czy autoportrety holenderskiego malarza.

Ogromne zaangażowanie uczniów

Do organizatorów konkursu napłynęły aż 3254 dzieła młodych twórców ze szkół podstawowych w całej Polsce, czyli o 571 więcej niż rok wcześniej. Najbardziej aktywne były klasy IV–VI i to właśnie z tej grupy wiekowej nadesłano najwięcej zgłoszeń.

– Wybór najlepszych prac to jak próba wybrania najpiękniejszej gwiazdy na niebie – mówi Katarzyna Wasilewska, prezes zarządu Fundacji PGE. – Sztuka van Gogha żyje dalej w młodych rękach i we wrażliwych spojrzeniach. Co szczególnie cieszy, to udział w konkursie uczniów z klas wczesnoszkolnych. Misją Fundacji PGE jest ułatwianie dostępu do kultury, a przez konkurs „Spotkania ze sztuką” zaszczepiamy w najmłodszych potrzebę obcowania z kulturą – w tym przypadku z malarstwem najwyższej próby – wyjaśnia.

Organizatorzy konkursu podkreślają także, że obrazy nadesłane przez uczniów z najstarszych roczników urzekły ich dojrzałością – techniką, ekspresją, operowaniem barwami, doskonałą kompozycją i kreatywnością.

Wycieczki do kultury

Dzięki laureatom, a było ich aż 210, ich klasy pojadą na wycieczkę do jednego z siedmiu muzeów narodowych w Polsce. W tym roku są to: Muzeum Narodowe w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Krakowie, we Wrocławiu, w Kielcach i Szczecinie. To oznacza, że do każdego z muzeów pojedzie po 30 klas z całej Polski. Wycieczki laureatów rozpoczną się już w marcu przyszłego roku.

W tym roku pula nagród została także rozszerzona. Dla laureatów Fundacja PGE oraz Empik ufundowały nagrody finansowe, przygotowano także nagrody dla opiekunów oraz możliwość powalczenia o dodatkową nagrodę finansową dla całej szkoły.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najsłynniejsze dzieła Vincenta van Gogha

„Gwiaździsta noc” to obraz przedstawiający wirujące niebo, wieś i potężny cyprys. Dzieło stworzone było głównie z pamięci i wyobraźni.

Holenderski malarz uwielbiał słoneczniki. To był też czas, w którym te kwiaty, cięte i wstawiane do wazonu, stały się modne na francuskich salonach. Van Gogh namalował całą serię obrazów przedstawiającą te ogromne, wspaniałe kwiaty w glinianym wazonie. „Słoneczniki” poruszyły także wyobraźnię uczniów.

„Pole pszenicy z krukami” to jedno z ostatnich dzieł van Gogha, jest pełne dramatyzmu i symboliki życia, śmierci i samotności. Ukazuje falujące pole pszenicy pod burzowym, mrocznym niebem, na którego tle widać lecące kruki. To obraz oparty na kontraście kolorystycznym złotego pola pszenicy i niemal granatowego nieba. Warto wiedzieć, że pszenica była jednym z ulubionych motywów artysty.

