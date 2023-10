Uroczyste otwarcie sceny „Capitol by night” i premiera nowej komedii „Następnego Dnia Rano”

W nowym formacie teatralnym widzowie mieli okazję zobaczyć premierową komedię z pieprzykiem pt. „Następnego Dnia Rano”. Gwiazdorska obsada i zaangażowana widownia – tylko w Capitolu!

Wyjątkowa obsada, wyjątkowi goście

Teatr Capitol jest unikalnym miejsce na mapie Warszawy. Przyciąga widzów nietuzinkowym wystrojem, klimatycznym oświetleniem, ciekawymi dekoracjami oraz profesjonalizmem na scenie i wśród personelu. To miejsce pozwala oderwać się od codzienności i zakosztować sztuki w najlepszym jej wydaniu. Spektakle są przygotowywane z myślą o wszystkich widzach, począwszy od dzieci, przez osoby dorosłe, aż po seniorów. Podczas premierowego spektaklu „Następnego Dnia Rano” na scenie wystąpili Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk i Piotr Gawron-Jedlikowski.

Natomiast na widowni zasiedli m.in.: Katarzyna Glinka, Honorata Witańska, Urszula Dębska, Dominika Kryszczyńska, Piotr Zelt, Stefan Pawłowski oraz dyrektorzy Teatru Capitol – Anna Gornostaj i Stanisław Mączyński.

Nowy format – Capitol by night

„Capitol by night” to scena stworzona z myślą o dorosłych widzach. Z myślą o nich powstają spektakle komediowe z nutką pikanterii, w gwiazdorskich obsadach. „Capitol by night” to doskonała okazja do spędzenia wieczoru w intymnej atmosferze, w klimatycznej przestrzeni, zasiadając przy stylowych stolikach i delektując się grą aktorską na najwyższym poziomie. Nowa elegancka przestrzeń to zaproszenie dla tych wszystkich, którzy kochają farsy i komedie. Tu, wieczorową porą, czekają ich zaskakujące zwroty akcji i pikantne dialogi!