Uwaga, dziura w drodze! Z Pakietem OC w LINK4 otrzymasz szybką pomoc, gdy uszkodzisz oponę

Mamy zimę pełną pogodowych kaprysów. Mróz, śnieg, za chwilę odwilż, a potem kolejne ochłodzenie. Temperatura potrafi radykalnie zmienić się nawet w ciągu jednego dnia: w nocy na minusie, a w południe już kilka stopni powyżej zera.

Tymczasem woda wnika w drogowe szczeliny. Zamarzając, zwiększa swoją objętość i działa jak młot pneumatyczny, jeszcze bardziej powiększając ubytki. Niezałatana szybko dziura będzie kruszyć się jeszcze bardziej, stwarzając poważne zagrożenie. A po zmroku drogowa pułapka na kierowców gotowa.

Jakich błędów nie popełniać?

Jeśli odpowiednio wcześniej zauważysz wyrwę, najlepiej ją ominąć, oczywiście, jeśli nie wymaga to nagłego hamowania. Ostre hamowanie tuż przed przeszkodą jest błędem. Działająca wtedy na przód pojazdu siła sprawia, że jest on pozornie cięższy. Skutki mogą być dużo gorsze niż, gdybyś wcale nie hamował. Lepiej już wtedy zdać się na pracę zawieszenia i amortyzatorów. Dodatkowo nagłe hamowanie może doprowadzić do poślizgu albo kolizji z autem, które jedzie za Tobą.

Niekiedy nie sposób ominąć pułapki. Zwłaszcza kiedy jest ona całkowicie niewidoczna w nocy albo zamaskowana kałużą. Pamiętaj jednak, że ryzyko spotkania wyrwy jest dużo większe na odcinku, który jest połatany, niż na nowej nawierzchni. Trzeba również przewidywać zachowania innych użytkowników drogi. Może się zdarzyć, że jadący z przeciwka kierowca gwałtownie skręci na Twój pas, aby ominąć swoją przeszkodę.

Pomoc na już – Pakiet OC z Assistance Opony w LINK4

Na wyrwie w asfalcie możesz uszkodzić auto, felgę, zawieszenie czy układ kierowniczy. Najczęściej jednak narażona jest opona. Co robić w sytuacji, kiedy doszło do jej rozprucia lub przebicia i pomoc potrzebna jest „na już”?

W LINK4, wybierając pakiet OC, uzyskujesz wiele dodatkowych korzyści. To Pogram Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Ta polisa może się sprawdzić w wielu kłopotliwych sytuacjach. Nie zostaniesz sam z kłopotem także, gdy złapiesz gumę.

Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Musisz wiedzieć, jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne Ci będą narzędzia. Z pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 444 44 44 – średnio w 30 minut przyjedzie pomoc drogowa. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu (na koło zapasowe znajdujące się w ubezpieczonym pojeździe), a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Co ważne, odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia. Nieważne, ile było takich zdarzeń.

Zyskaj dodatkowe korzyści z Programem Pomocy

Ten sam pakiet OC w LINK4 daje Ci jeszcze więcej korzyści. Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Zostanie Ci udzielona konkretna, doraźna pomoc, związana z uruchomieniem samochodu, dzięki czemu znów wyruszysz w drogę.

Warto dodać, że Program Pomocy obejmuje również:

usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży.

Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie jest tak samo ważne, jak sprawne auto i właściwe ogumienie dostosowane do pory roku. Zwłaszcza zimą jest to niezwykle ważne, kiedy warunki jazdy znacznie się pogarszają i łatwiej o sytuacje, w których będziesz potrzebował pomocy.

A co z odszkodowaniem za naprawę?

Jeśli mimo zachowania ostrożności wjechałeś w dziurę w drodze, i uszkodziłeś pojazd, a nie masz autocasco, możesz domagać się odszkodowania od zarządcy drogi. Twoje roszczenia mogą opierać się o art. 415 Kodeksu Cywilnego. Określa on, że obowiązek naprawy szkody ma ten, „kto wyrządził szkodę na skutek swojego zaniechania lub działania”. Oczywiście każdą sprawę trzeba udokumentować. Skorzystanie z pomocy firmy ubezpieczeniowej, np. w przypadku uszkodzonej opony, może być dodatkowym argumentem i dowodem w dochodzeniu swoich roszczeń.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – pakietu OC z Programem Pomocy, Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a także pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.