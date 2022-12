Uwaga na oblodzone drogi! Z Ochroną Zniżki w LINK4 pierwsza szkoda nie szkodzi

Ryzyko na drodze jest zawsze, ale trudne warunki pogodowe znacznie je zwiększają. Zima co roku zaskakuje kierowców i drogowców. A na drogach już ją mamy. Największym zagrożeniem staje się śnieg i lód, zwłaszcza gołoledź, kiedy mżawka i nagły spadek temperatury zmieniają drogę w prawdziwą szklankę. Wtedy nawet najlepsze zimowe opony mogą okazać się niezbyt dobre, a nasze wieloletnie doświadczenie niezbyt wystarczające, aby zapanować nad pojazdem.

Kiedy dojdzie do stłuczki z naszej winy, firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z naszego OC. Ale odnawiając policję na następny rok, z tego powodu stracisz zniżkę. To samo dzieje się, jeśli zgłaszamy szkodę we własnym aucie w ramach posiadanego ubezpieczenia casco.

W LINK4 można teraz ubezpieczyć się od takiego ryzyka i chronić swój kapitał zniżek, który wypracowaliśmy przez lata bezszkodowej jazdy. Jak to zrobić?

Pierwsza szkoda nie szkodzi

W LINK4 przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego OC albo pakietu OC+AC dostępna jest teraz nowa opcja – Ochrona Zniżki. Jeśli nawet zdarzy się nam szkoda, nie stracimy dotychczasowych ulg przy odnowieniu polisy na następny rok. Nie ma znaczenia, czy szkoda wyniosła 300 zł za zarysowany na parkingu lakier, czy była znacznie poważniejsza.

Warto wiedzieć, że opcja Ochrona Zniżki dotyczy tylko jednego zdarzenia z OC i jednego zdarzenia z AC w okresie trwania naszej rocznej umowy. Jeśli będzie ich więcej, to za drugą i kolejną szkodę otrzymamy zwyżkę, ale pierwszy błąd będzie nam podarowany i puszczony w niepamięć.

Chronić kapitał zniżek za niewielką cenę

Ochrona zniżki dostępna jest jako klauzula do ubezpieczenia OC, które w LINK4 oferowane jest w pakiecie wraz z unikalnym Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Dodatek w tym wariancie kosztuje tylko 35 zł. To znakomite uzupełnienie polisy, która zapewnia wiele dodatkowych korzyści, jak choćby lawetę do 100 km i pojazd zastępczy do 3 dni, gdy nasze auto w konsekwencji wypadku nie nadaje się do jazdy.

W przypadku pakietu: ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie Autocasco za Ochronę Zniżki zapłacimy 99 zł.

Przy wyliczeniu składki należy jednak pamiętać, że wysokość zniżki to tylko jeden z czynników, który ma wpływ na ostateczną składkę za polisę. Równie ważne – oprócz danych samego pojazdu – są m.in. także takie parametry jak sposób i miejsce użytkowania czy doświadczenie kierowcy. Dlatego też wysokość składki za ubezpieczenie może zmienić się w kolejnym roku – nawet wówczas, gdy korzystamy z klauzuli Ochrona Zniżki.

Dlaczego Ochrona Zniżki się opłaca?

Ochrona Zniżki AC oraz OC w LINK4 to opcja warta uwagi zwłaszcza dla właścicieli, którzy przez lata zachowali czyste, bezwypadkowe konto. Warto nadal chronić swój status ostrożnego kierowcy i wysoki ranking, który sprawia, że cena polisy potrafi być nawet o kilkadziesiąt procent tańsza od stawki wyjściowej.

Życie na drodze pisze różne scenariusze i błąd za kółkiem - zwłaszcza zimą - może zdarzyć się nawet najlepszym. Tarcza w postaci Ochrony Zniżki w LINK4 zapewnia komfort i spokój. Nawet jeśli spowodujemy z naszej winy szkodę, przy odnowieniu polisy na następny rok ubezpieczyciel nie uwzględni zwyżki za pierwszą szkodę.

Jak zdobyć Ochronę Zniżki?

Opcja Ochrona Zniżki dostępna jest w LINK4 we wszystkich kanałach sprzedaży. Także wtedy, jeśli decydujemy się opłacić składkę w ratach. W LINK4 możemy rozłożyć ją maksymalnie na 4 części.

By skorzystać z opcji, trzeba wykazać się czystym, bezwypadkowym kontem w ostatnim roku (brak szkody OC u któregokolwiek z posiadaczy pojazdu) oraz historią ubezpieczenia OC (u wszystkich posiadaczy pojazdu).

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC wraz z klauzulą Ochrona Zniżki.

Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.