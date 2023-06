W Gdańsku odbył się Exotic Queen Poland – konkurs pole dance, który powstał przy współpracy z MightyTips.pl

Partnerem widowiska jest sponsor główny MightyTips.pl – jedna z największych polskich stron z recenzjami bukmacherskimi i darmowymi poradami dotyczącymi zakładów piłkarskich.

Malwina Ginter-Stenka jest wybitną polską tancerką pole dance, która ma na swoim koncie wiele tytułów, w tym Mistrzostwo Europy PoleArt w 2016, 2017 oraz 2018 roku i Mistrzostwo Polish Pole Sport w 2014 roku. Organizatorka jest także instruktorką tańca i właścicielką studia pole dance Esensai w Gdańsku. Ponadto regularnie zasiadała na fotelu jury na międzynarodowych konkursach, które odbywały się między innymi w Brazylii, we Włoszech czy w Ukrainie. Malwina wielokrotnie organizowała różne wydarzenia związane z pole dance, w tym Summer Pole Battle 2015 oraz Mistrzostwa Esensai w latach 2017-2019 oraz 2021, Pole Theatre Poland 2017.

Malwina Ginter-Stenka, organizatorka Exotic Queen Poland:

Zawody Exotic Queen Poland byly cudowne, a feedback od zawodnikow byl tak pozytywny w kazdym aspekcie ze jestem przeszczesliawa, bo zawodnjcy sa dla mnie najwazniejsi.

Usłyszałam wielokrotnie że zawody te były najlepsze na jakichkolwiek byli od zawodników którzy jeżdżą po zawodach po całym świecie. Te słowa to było coś czego się nie spodziewałam i to było bardzo miłe i motywuje do dalszych edycji. Oczywiście już planujemy kolejną edycję za rok w czerwcu.

Bardzo mnie również cieszy mnie to że ludziom spodobał się pomysł i oprawa całych zawodów, kategorie i forma w jakiej zostały zorganizowane. Mimo że wydarzenie bardzo się udało to chcemy żeby kolejne było jeszcze lepsze. Wiec już teraz będziemy starać się o najlepszych sponsorów dla najlepszych zawodników.

Zawody i zwycięzcy

Wydarzenie miało miejsce w hotelu Dom Harcerza, przy ulicy Za murami 2-10 w Gdańsku. Setka tancerek z Polski Białorusi, Czech, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy i Ukrainy rywalizowały ze sobą w ośmiu indywidualnych i jednej kategorii grupowej.

Wszystkie kategorie indywidualne zostały podzielone na poziomy Princess i Queen, żeby oddzielić amatorki od średnio zaawansowanych i profesjonalistek.

Zwyciężczynią kategorii Sexy Queen została Anastasiya Dubko. „Nadal nie mogę w to uwierzyć” – powiedziała. „Istnieje pięć etapów akceptacji, a ja wciąż jestem na etapie zaprzeczenia. Ale wierze, że to się zmieni po pierwszym kieliszku Prosecco! Dziewczyny są bardzo silne i piękne, a w naszym sporcie chodzi o piękno. To było wspaniałe”. Pierwsze miejsce w kategorii Sexy Princess zajęła Agata Ossowska-Tursa.

Pierwsze miejsce w kategorii Floorwork Queen zajęła Ekaterina Pogrebitskaya. „Jestem bardzo szczęśliwa – co do tego nie ma wątpliwości. I jestem naprawdę dumna, ponieważ to był dopiero mój drugi występ w kategorii Exotic [Floorwork], ponieważ wcześnie brałam udział wyłącznie w kategorii Art. To wspaniałe doświadczenie i ogromny impuls do dalszego rozwoju”. – powiedziała. Antonina Mondorowicz zdobyła główną nagrodę w kategorii Floorwork Princess.

Anastasiya „Blackbird” Nicolau zajęła pierwsze miejsce w kategorii Art Queen. „Miałam naprawdę mało czasu na przygotowania, ponieważ mam małe dziecko i ten występ dedykuję właśnie jemu. Jeszcze go nie widziało, bo ma dopiero 11 miesięcy.” - powiedziała. „Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zrobić wszystko, co sobie założyłam. No może nie wszystko, ale cieszę się, że udało mi się zrealizować mój taniec. Podobało mi się na scenie, publiczność była świetna, a całe wydarzenie dobrze zorganizowane”. Anna Strunnikova była faworytką widowni i jury w kategorii Art Princess.

Zuzanna Nachyła była najlepsza w kategorii Tricks Queen. „Dla mnie wyniki są z reguły zaskoczeniem, więc nie spodziewałam się zwycięstwa. Radość z wygranej była ogromna, ponieważ rywalizacja z dziewczynami nigdy nie jest prosta” – powiedziała. Ela Umbrella zwyciężyła w amatorskiej kategorii Tricks Princess.

Les Miserables wygrało kategorię Duety/Grupy, a Martyna Dominikowska zdobyła Specjalną Nagrodę od MightyTips.pl – głównego sponsora wydarzenia.

Wszystkie uczestniczki miały ponad 18 lat i nie prezentowały nagości. Finalistki z każdej kategorii były wybierane przez międzynarodowe jury na podstawie nagrań dołączonych do zgłoszenia. W składzie jury znalazły się: Letizia Saquella, Kira Noire i Ilja Med.

Ilja Med: „Wiedziałam, że poziom pole dance w Polsce jest bardzo wysoki. To, co tutaj zobaczyłam, jedynie mnie w tym utwierdziło. Nie zobaczyłam niczego, czego nie widziałam wcześniej i chciałabym to zmienić. Mimo to poprzeczka zawodów była ustawiona bardzo wysoko. Nie spodziewałam się, że ocena będzie tak trudna”.

Sponsorzy

Głównym sponsorem wydarzenia był MightyTips.pl, jeden z największych polskich portali internetowych, oferujący recenzje bukmacherskie i darmowe porady na zakłady piłkarskie.

Eugene Ravdin, MightyTips Communications and Marketing Manager:

Obejrzałem mnóstwo niesamowitych występów zaprezentowanych przez silne, utalentowane, dzielne i piękne kobiety. Liczymy na to, że wsparcie, jakie okazaliśmy przy organizacji tego wydarzenie, umożliwiło Malwinie usprawnić jakość widowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu rozpoznawalności naszej marki w Polsce. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwać.

