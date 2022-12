W Polsce trwa masowa wymiana liczników energii elektrycznej na tzw. inteligentne

Co oznacza inteligentny pomiar energii elektrycznej?

To nowoczesny system pomiarowy, który automatycznie i zdalnie pobiera z liczników dane o tym, ile zużyliśmy prądu, przetwarza je i raportuje do sprzedawców energii. Dzięki temu będziemy mieć lepszą kontrolę nad realnym zużyciem energii w naszym domu, co może pozytywnie wpłynąć na nasz domowy budżet. Od lipca 2024 roku ma zostać w Polsce uruchomiony Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). W ramach tego systemu klient posiadający licznik zdalnego odczytu uzyska bezpłatny dostęp do swoich danych o zużyciu energii elektrycznej.

Jakie są korzyści z wymiany liczników energii na mierniki inteligentne?

Pomogą nam oszczędzać prąd

Inteligentny system pomiarowy przesyła dane z licznika operatorowi sieci co 15 minut, minimum raz na dobę. Informacja o zużyciu energii w ciągu tygodnia, doby, a nawet godziny, pomoże zmienić nasze nawyki dotyczące zużycia energii elektrycznej. Możemy np. przesunąć korzystanie z określonych urządzeń elektrycznych na godziny, w których obowiązują niższe taryfy. Dodatkowo nowoczesne liczniki posiadają interfejs radiowy, dzięki któremu można uzyskać dane o poborze energii w czasie rzeczywistym.

Zapewnią bezpieczeństwo naszych danych

Co ważne, inteligentne liczniki są wyposażone w nowoczesne technologie, które zabezpieczają i szyfrują dane pomiarowe. Dostęp do nich mają tylko uprawnieni pracownicy firmy dostarczającej energię.

Nie będziemy musieli udostępniać naszego lokalu w celu dokonania odczytu

Obecnie stan licznika musi być odczytywany na miejscu przez kontrolera poboru energii. Alternatywnie można spisać i zgłosić samodzielnie stan licznika, jeśli sprzedawca energii oferuje taką możliwość.

W przyszłości zapłacimy za faktycznie pobraną energię, a nie na podstawie prognoz

Po wymianie licznika na licznik zdalnego odczytu dane o tym, ile prądu zużyliśmy, zostaną przesłane zdalnie i udostępnione sprzedawcy energii. Sprzedawca na podstawie tych informacji będzie w stanie zaoferować klientom nowe taryfy oraz rozliczenia w oparciu o dane rzeczywiste. Tym samym zapłacimy za prąd, który faktycznie został przez nas pobrany.