W wakacje zatankujesz taniej

To ostatni dzwonek, by złożyć oświadczenie i korzystać ze zwiększonego limitu

ORLEN, jak co roku w okresie urlopowym, ogłasza letnią promocję na paliwa. Nowi i obecni klienci, którzy są członkami programu ORLEN VITAY, mogą w wakacje zatankować paliwo na stacjach koncernu w niższych cenach. Promocja na paliwa na stacjach ORLEN rozpocznie się 30 czerwca o godz. 00:00 i potrwa całe wakacje, a więc do 31 sierpnia br. Każdy uczestnik promocji, będzie mógł zatankować z rabatem nawet 400 litrów paliwa, po 200 w każdym miesiącu promocji.

- To świetnie, że będzie można kupić paliwo z rabatem. Wyjazd na wakacje to przecież spory koszt, więc taka oszczędność bardzo się przyda - mówi Krzysztof (40 l.)

Jak to działa

Jeszcze większy limit paliwa

Coroczne letnie akcje promocyjne cieszą się dużym powodzeniem, dlatego ORLEN zwiększył limit paliwa objętego promocją, w stosunku do zeszłorocznej kampanii, aż o 1/3. Kierowcy kupią z rabatem aż 400 litrów paliwa!

Wszyscy uczestnicy płacą mniej

Z letniej promocji będą mogli skorzystać nie tylko dotychczasowi, zarejestrowani uczestnicy programu ORLEN VITAY, ale także nowi klienci, którzy w trakcie jej trwania zarejestrują się w aplikacji.

Rabat 30 groszy na 200 litrów

Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach czterech tankowań miesięcznie, każde do 50 litrów. Pozwoli to kupić w okresie wakacyjnym do 400 litrów paliwa z wysokim rabatem.

Z Kartą Dużej Rodziny jeszcze taniej

Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy mają Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze.

Przerwa nie tylko na tankowanie

Stacje ORLEN to nie tylko doskonałe miejsce na uzupełnienie paliwa w baku, ale także na odpoczynek i smaczny posiłek w koncepcie Stop.Cafe. Stacje znane są z bardzo dobrych przekąsek - w tym kultowych hot-dogów - oraz świetnej kawy. Możesz rozprostować nogi, zregenerować siły i odświeżyć się. Zrobisz tu także potrzebne zakupy.

Warto przystąpić do ORLEN VITAY

Program VITAY od ponad 20 lat umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach ORLEN. Punkty VITAY można zbierać za pomocą aplikacji lub plastikowej karty oraz wymieniać na atrakcyjne nagrody rzeczowe i kupony rabatowe. Można je także przeznaczyć na pomoc charytatywną.

Stacje się zmieniają

Ekologia wkracza szybkim krokiem na stacje ORLEN. Na jednej ze stacji w Bydgoszczy przetestowano nowy system. Stacja ta pobiera ok. 201 MWh energii elektrycznej rocznie. W Bydgoszczy zamontowano urządzenia pozwalające na bardziej efektywną produkcję ciepła i chłodu jednocześnie. Dodano do nich instalacje odzyskujące ciepło, jakie jest produkowane przez różne urządzenia elektryczne np. lodówki czy klimatyzatory. To ciepło jest wykorzystywane do podgrzewania wody w łazienkach i myjni. Wszystkie zastosowane rozwiązania pozwoliły ograniczyć zapotrzebowanie stacji na energię elektryczną do zaledwie 37 MWh rocznie!

Zamontowano także panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prawie 90 proc. prądu potrzebnego do działania stacji.

Już wkrótce koncern rozpocznie wdrażanie tego systemu na kolejnych stacjach w całym kraju.