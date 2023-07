Wakacje w Polsce to dobry kierunek. Pamiętaj o ubezpieczeniu podróży

Bolą cię stawy? Sprawdź czy to nie RZS

Wakacje w Polsce pozwalają na ekscytujące odkrywanie niesamowitych krajobrazów, kultury i historii. Polska to także bezpieczny kierunek, który przyciąga coraz większą liczbę turystów. W ostatnich latach nasz kraj zyskał reputację jako miejsce, w którym można cieszyć się spokojnym i bezpiecznym urlopem. Odkrywając nasze lokalne skarby, możemy czuć się pewnie i komfortowo. Co więcej, podróżowanie po Polsce jest korzystne dla naszych portfeli, ponieważ wciąż oferuje atrakcyjne ceny w porównaniu do bardziej popularnych destynacji w Europie Zachodniej czy egzotycznych krajów.

Nieważne, czy kusi Cię trekking w malowniczych Tatrach lub Bieszczadach, relaks nad brzegiem urokliwego mazurskiego jeziora czy zwiedzanie urokliwych zabytkowych miast i miasteczek – Polska ma wszystko, czego potrzebujesz. Jednak przed rozpoczęciem tej wyprawy, pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – zakupie ubezpieczenia, które zapewni spokój ducha i ochroni Ciebie i Twoją rodzinę w wielu kryzysowych sytuacjach.

Zdrowie przede wszystkim

W kwestiach zdrowotnych oczywiście podstawą jest ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Jeśli jedziesz za granicę, warto wyposażyć się w EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona jednak dostępna wyłącznie dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS. Nawet mając taką kartę, musisz być świadomy, że zakres świadczeń, który obejmuje, jest ograniczony. EKUZ na przykład nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej górskiego pogotowia na Słowacji!

Dlatego tak ważne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. LINK4 Podróże obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. W razie nieszczęśliwego wypadku daje dostęp do szeregu usług medycznych, badań i zabiegów ambulatoryjnych czy konsultacji lekarskich wraz z dojazdem. Możliwe jest także objęcie opieką dzieci i zwierząt podczas pobytu w szpitalu ubezpieczonego rodzica/opiekuna.

Co jeszcze zyskujesz z ubezpieczeniem turystycznym w LINK4?

Polisa oferuje szeroką ochronę, a do tego jest bardzo elastyczna i ma wiele opcji do wyboru. Sam decydujesz, jakiego rodzaju ryzyka chcesz ubezpieczyć, aby w razie trudnych sytuacji zapewnić pomoc sobie oraz swoim bliskim, z którymi jedziesz na wycieczkę.

W LINK4 Podróże można skorzystać z różnych wariantów. W zależności od tego, gdzie wyjeżdżasz, możesz wybrać: wariant Polska, Europa i basen Morza Śródziemnego albo wariant Świat.

Pakiet, oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, obejmuje także fakultatywnie ubezpieczenie NNW, które zabezpieczy Cię finansowo na wypadek uszczerbku na zdrowiu, jakiego możesz doznać za granicą. Warto więc dodać je do pakietu. Ponadto warto wybrać również OC w życiu prywatnym. Zapewnia ono ochronę na wypadek wyrządzenia szkód osobie trzeciej, co w wielu przypadkach mogłoby kosztować fortunę.

Chroń bagaż i majątek w domu

Boisz się o swój bagaż? Ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie sprzętu sportowego to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy. Jeżeli natomiast z jakichś przyczyn wystąpi opóźnienie w dostarczeniu Twojego bagażu podróżnego powyżej 6 godzin, LINK4 w ramach assistance pokryje wydatki poniesione na zakup niezbędnych środków higieny osobistej, leków oraz artykułów spożywczych.

Masz także możliwość dodatkowego zabezpieczenia majątku pozostawionego w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możesz cieszyć się wakacjami, zamiast martwić o to, czy dom lub mieszkanie nie zostało okradzione.

Ubezpieczenie turystyczne LINK4 to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu każdy krajowy czy zagraniczny wyjazd możesz w całości poświęcić na relaks. Ewentualne kłopoty pomoże Ci rozwiązać LINK4, a Ty bezpiecznie wrócisz do domu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Po pierwsze zorientuj się, jakie dokładnie ryzyka objęte są ochroną ubezpieczeniową. Następnie przejrzyj wyłączenia i inne warunki polisy, dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie turystyczne w LINK4 dopasowywane jest do Twoich potrzeb, dlatego też sam możesz wybrać jego zakres.

Ważne! W przypadku wyjazdu krajowego ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać najwcześniej drugiego dnia po złożeniu Wniosku o ubezpieczenie.

Jak wykupić polisę turystyczną?

Ubezpieczenie może być zarówno krótkoterminowe, jak i całoroczne. Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Chcąc kupić polisę bez wychodzenia z domu, wystarczy skorzystać z prostego kalkulatora ubezpieczenia podróży na stronie www.link4.pl. Można też porozmawiać z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU PODRÓŻE na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.