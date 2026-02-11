Warszawa ma nowy mural!

To nie pierwszy rwący oczy mural Tytusa Brzozowskiego w Warszawie. Tylko dla Totalizatora Sportowego wykonał już dwa – jeden na 65-lecie, a drugi teraz, na 70. urodziny. Dzieło łączy ze sobą dwie części Warszawy – tę po prawej, i tę po lewej stronie Wisły. Strona prawa to m.in. Stadion Narodowy, praska katedra i kino Praha, zaś lewa to Zamek Królewski, Pałac Kultury i słynna palma z ronda de Gaulle’a. Między kolorowe budynki wpisane są cyfry 7 i 0, które nawiązują do urodzin spółki. Mural widać z okien pociągu jadącego z Warszawy w kierunku północnym i powracającego do stolicy z Północy Polski.

– Totalizator Sportowy, który świętuje jubileusz 70-lecia istnienia, połączył środowisko grafików, malarza Tytusa Brzozowskiego, instytucje i organy kultury. Dokładnie o to nam chodzi – o budowanie wspólnoty i inicjowanie dialogu. Chcemy współtworzyć z Polkami i Polakami aktywne społeczeństwo w każdym wymiarze, również tym kulturalnym. To dlatego co roku przekazujemy rekordowe kwoty na Fundusz Promocji Kultury, którym rozporządza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za 2025 rok były to ponad 364 miliony złotych. Od 2003 roku zaś, czyli odkąd zasilamy ten fundusz, kwota ta przekroczyła 4,3 miliarda złotych – mówi Beata Stelmach, prezeska Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy swoje urodziny świętuje także nagrodzając także świetnych grafików, w ramach jubileuszowego konkursu na plakat. Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Myćka, drugie Jakub Kamiński, trzecie zaś Przemysław Hajek. Ulubienicą internautów została Magdalena Marchwicka.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione plakaty można zobaczyć na stronie: https://totalizator.stgu.pl/