Ważne zmiany dla kierowców właśnie zaczynają obowiązywać. Jak pozbyć się punktów karnych? Sprawdź!

Od 17 września należy spodziewać się wzmożonego ruchu w Ośrodkach Ruchu Drogowego. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe przepisy, które przywracają sytuację prawną sprzed 2022 r. Będzie można zapisać się na kurs reedukacyjny, który pozwoli Ci raz na pół roku oczyścić konto z sześciu punktów karnych. Ale uwaga! Nie dotyczy to młodych kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. Z tego mechanizmu nie możesz też skorzystać po wyczerpaniu limitu 24 punktów. Wtedy tracisz prawo jazdy i musisz powtórzyć egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy.

Szkolenie z teorią i praktyką

Kurs reedukacyjny składa się z ośmiu wykładów, które trwają tyle, co standardowa lekcja szkolna, czyli 45 minut. Oprócz teorii kurs obejmuje również praktyczne zadanie polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości 30-50 km/h. Zajęcia będą odbywać się w grupach o ograniczonej liczbie miejsc, nie przekraczającej 15 uczestników. Zapisy można dokonywać za pomocą stron internetowych WORD-ów lub telefonicznie poprzez infolinie dostępne w ośrodkach.

Kursy reedukacyjne 2023 - będzie drożej

Przed 17 września 2022 r. również można było kasować punkty karne, odbywając szkolenie. Wówczas stawka wynosiła do 400 zł. Teraz będzie drożej. Nie obowiązuje jedna stała kwota. Opłata będzie uzależniona od ośrodka, a różnice mogą być spore. Mówi się, że stawki mają wynieść od 600 do nawet 1200 zł.

Sam taryfikator punktów karnych pozostaje bez zmian. A w nim jest aż 21 wykroczeń obciążonych maksymalną liczbą – 15 punktów. I nie chodzi tylko o prędkość, bo tyle punktów jednorazowo dostaniesz za przekroczenie dozwolonego limitu o 70 km/h. Najwyższe stawki dotyczą m.in.: omijania pojazdu, który ustąpił pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzania na przejściu, spowodowanie wypadku, jazdę po spożyciu użyciu alkoholu, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Taką samą karę taryfikator przewiduje również za używanie pojazdu, stwarzając zagrożenie dla pasażerów lub osób poza pojazdem – np. organizowanie kuligów czy kręcenie tzw. bączków na parkingu.

Punkty karne to jedno, a mandaty to drugie. Najcięższe przewinienia – w przypadku recydywy – obciążone są podwójnymi stawkami.

*Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.