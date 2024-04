Wielki konflikt Tańculi i Don Kasjo zostanie wyjaśniony w klatce. Były ostre dymy, będzie ostra bitka

Przepychanka medialna pomiędzy Arkadiuszem Tańculą i Kasjuszem Życińskim rozpoczęła się już na początku 2024 roku, kiedy zaczęły pojawiać się plotki, że Adam Soroko może nie wystąpić w co-main evencie PRIME MMA 7, gdzie miał się bić z „Don Kasjo”. Wtedy swoją gotowość do wejścia na zastępstwo zgłosił m.in. Aroy, co spotkało się z pierwszymi uszczypliwościami pomiędzy nim i Życińskim. Soroko ostatecznie doznał kontuzji przed pojedynkiem, jednak wtedy jeszcze nikt nie mógł przypuszczać, że Tańcula kilka miesięcy później zostanie ogłoszony kolejnym rywalem Życińskiego.

Eskalacja konfliktu nastąpiła przy jubileuszowej gali FAME 20, gdzie wypożyczony z PRIME MMA Don Kasjo mierzył się z Michałem „Boxdelem” Baronem, a Tańcula brał udział w wielkim turnieju K1. Obecność Aroya na konferencji sprawiła, że Życiński nie zostawił suchej nitki na aktorze znanym z roli w serialu „Lombard. Życie pod zastaw” i vice versa.

Jeszcze do niedawna wydawać by się mogło, że konflikt ten nie znajdzie swojego finału w oktagonie, bowiem strony nie mogły dojść do porozumienia. To zmieniło się jednak w dość nieoczekiwanym momencie. - Machnąłem na to ręką, wsiadłem do samolotu i… ląduje w Stambule, milion nieodebranych połączeń i wiadomości „Arek, bijesz się jednak. Jest walka, dogadaliśmy się”. Biznes is biznes, więc wychodzę tam dla pieniędzy, zrobić show i upokorzyć Kasja w jego formule. Jestem na 100% - wyznał w niedawnej rozmowie z „Super Expressem” Tańcula odnosząc się do zarzutów Życińskiego, jakoby miał on nadużywać niedozwolonych substancji.

Aroy nie będzie miał jednak łatwego zadania w klatce. Walka zakontraktowana jest w formule bokserskiej, która jest konikiem Kasjusza Życińskiego. Dlatego właśnie to włodarz PRIME MMA jest stawiany w roli murowanego faworyta. Kurs na niego wynosi 1.22, a na Tańculę 3.45.Ponadto TOTALbet płaci aż 7:1 na zdarzenie, że Aroy wygra z Donem Kasjo przed czasem.