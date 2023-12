Wiesz, jak prawidłowo odpalić silnik z kabli? A może lepiej skorzystać z pomocy fachowców w ramach Pakietu OC?

Zimą bateria samochodowa jest poddawana dużym obciążeniom, co nie jest zaskoczeniem. Praca staje się trudniejsza, ponieważ olej silnikowy i ruchome masy stają się znacznie gęstsze, co utrudnia ich poruszanie. Dodatkowo akumulator traci moc, gdyż w chłodne dni rozładowuje się szybciej. Istotną kwestią są także dodatkowe odbiorniki energii, takie jak ogrzewanie tylnej szyby, siedzeń, oświetlenie czy klimatyzacja, które dodatkowo skracają żywotność akumulatora.

Podepnij ładowarkę

Bez naładowanej baterii, daleko nie zajdziesz. Zwłaszcza podczas korzystania z samochodu w mieście i pokonywania krótkich dystansów, zaleca się regularne doładowywanie baterii za pomocą dobrej ładowarki. Ważne jest, aby wybrać urządzenie, które automatycznie rozpoznaje rodzaj baterii i dostosowuje napięcie ładowania. Niemniej jednak, taki proces najlepiej przeprowadzać w garażu, aby uniknąć sytuacji, w której jest ładowana przy zbyt niskich temperaturach, co może negatywnie wpływać na jej efektywność.

Jeśli to możliwe, zleć sprawdzenie akumulatora przed następnym mrozem. Jeśli chodzi o wymianę, obowiązuje stara zasada: kupujesz tanio, kupujesz dwa razy. Oznacza to, że model ekonomiczny może się rozładować już po trzech latach, a markowe produkty wytrzymują nawet dziesięć lat.

Czerwony na plus, czarny na minus

Posiadając kable rozruchowe, możesz sam uruchomić „zmęczony” akumulator, pożyczając prąd od samochodu ze sprawną baterią. Pamiętaj jednak o kilku istotnych kwestiach.

Ważna jest kolejność podłączenia. Rozpocznij od podpięcia kabla czerwonego do zacisku „plus” (+) na rozładowanym akumulatorze, a następnie do akumulatora dostarczającego prąd. Następnie podłącz kabel czarny do zacisku „minus” (-) na akumulatorze dostarczającym prąd, a drugi koniec do metalowej części samochodu z rozładowanym akumulatorem (np. do uchwytu silnika).

Upewnij się, że samochód dostarczający prąd ma sprawny akumulator o odpowiedniej mocy. Silnik tego pojazdu powinien być włączony podczas próby uruchomienia drugiego samochodu.

Warto odczekać dwie, trzy minuty, zanim zaczniesz włączać zapłon. Niewskazane jest gazowanie w pojeździe „dawcy”, co może spowodować uszkodzenie alternatora.

Po udanej operacji odłącz kable w odwrotnej kolejności. Pamiętaj, że korzystanie z nich wymaga ostrożności. Jeśli nie masz pewności, jak sobie z tym poradzić, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

*Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.