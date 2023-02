Wojsko Polskie przygotowało profesjonalne, bezpłatne szkolenie dla ochotników

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, jednodniowe, bezpłatne szkolenie prowadzone przez wojskowych instruktorów i przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie.

Do końca lutego w każda sobotę wojskowi instruktorzy będą uczą ochotników bezpiecznego posługiwania się bronią - jak składać i rozkładać broń, jak rzucać granatem oraz jak obsługiwać sprzęt łączności. Uczą udzielana pomocy medycznej, obrony przed bronią masowego rażenia oraz podstawowych technik walki w bliskim kontakcie. Wojskowi medycy będą uczyć podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej. Będzie można poznać też kilka ciekawostek survivalowych.

- To wszystko jest potrzebne, aby móc odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysowej. Celem projektu jest to, aby jak najwięcej osób zyskało umiejętności z zakresu obronności. Nie mniej ważne jest także zachęcenie młodych ludzi do wstępowania do wojska. Chcemy, żeby ci wszyscy, którzy się zgłaszają, mieli sposobność zapoznania się z obsługą broni, żeby mogli nauczyć się podstawowych zasad związanych z udzielaniem pierwszej pomocy – tak o projekcie mówi wicepremier Mariusz Błaszczak.

Odpowiadając na duże zainteresowanie szkoleniem wśród młodzieży, w drugiej edycji programu „trenuj z wojskiem” mogą wziąć udział już piętnastolatkowie, którzy będą mieli na to zgodę rodziców czy opiekunów.

Harmonogram wszystkich zajęć i informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na stronach wszystkich jednostek wojskowych.

