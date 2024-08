Wraca najlepsza liga świata - wielkie emocje gwarantowane już od samego początku! Wszystkie mecze Premier League w sezonie 2024/25 do obejrzenia tylko w Viaplay

Poprzedni sezon Premier League był najbardziej wyrównany od lat, a na finiszu ponownie najlepszy okazał się Manchester City. Ponownie nie jest tu słowem przypadkowym, ponieważ Pep Guardiola i jego zawodnicy triumfowali w elitarnych rozgrywkach po raz czwarty z rzędu. Był to zarazem szósty tytuł City na przestrzeni siedmiu ostatnich sezonów! To wyjątkowe osiągnięcie biorąc pod uwagę jak wyrównaną i intensywną ligą jest Premier League. Wydaje się jednak, że w nadchodzącej kampanii o kontynuację tej znakomitej passy może być The Citizens trudno.

Poprzedni sezon pokazał pewne pęknięcia w ekipie z niebieskiej części Manchesteru, nie był to tytuł zdobyty w tak przekonujący sposób jak wcześniejsze. Coraz częściej słychać, że z drużyny Pepa Guardioli chcą odejść niektórzy zawodnicy, a sprzedaż reprezentanta Argentyny Juliana Alvareza do Atletico Madryt jest kolejną stratą ważnego gracza na przestrzeni kilku ostatnich okien transferowych. To już nie jest Manchester City, który z rezerwowych piłkarzy mógłby stworzyć ekipę na miarę podium w Premier League – prognozuje dziennikarz i komentator Viaplay Michał Gutka.

Formę obrońców tytułu już na samym starcie zweryfikuje silny przeciwnik, bo za takiego bez wątpienia należy uznać ekipę Chelsea Londyn. The Blues to młoda drużyna, która w zeszłym sezonie notowała wahania formy, ale znakomicie radziła sobie w starciach z klubami ze ścisłej czołówki. W drugiej kolejce poprzeczka powieszona będzie już znacznie niżej, bowiem na Etihad Stadium przyjedzie beniaminek z Ipswich.

Najgroźniejszym rywalem City w mistrzowskim wyścigu będzie bez wątpienia Arsenal Londyn. Kanonierzy byli bliscy upragnionego sukcesu już w ubiegłym sezonie, kiedy to dali się wyprzedzić obrońcom tytułu na samym finiszu, ustępując im ostatecznie w końcowym rozrachunku o zaledwie dwa punkty. Także rok wcześniej to właśnie podopieczni Mikela Artety byli jedyną drużyną, która była w stanie dotrzymać tempa ligowemu hegemonowi. W zgodnej opinii ekspertów nadchodzący sezon ma już należeć do The Gunners.

Autor: materiały prasowe Viaplay (Scanpix)

W tej kampanii Kanonierzy znów będą głównym kandydatem do tego, by zabrać tytuł ekipie Guardioli. Arsenal cały czas rośnie. Dwa lata temu był mocny, przed rokiem jeszcze mocniejszy. Różnice punktowe dzielące oba kluby zostały znacząco zniwelowane. Warto też podkreślić, że mówimy o drużynie znacznie młodszej od tej Guardioli, która cały czas stara się dołączać nowe ogniwa do do swojej kadry – analizuje Przemysław Pełka, ekspert i komentator Viaplay.

Arsenal rozpocznie sezon od stosunkowo prostego zadania, w pierwszej kolejce podejmie bowiem na Emirates Stadium Wolverhampton, czyli czternastą ekipę poprzedniego sezonu. Już tydzień później Kanonierów czeka znacznie trudniejszy test, bowiem ich formę zweryfikuje Aston Villa. The Villains to czwarta siła Premier League w poprzedniej kampanii, która teraz celuje co najmniej w powtórzenie tego znakomitego wyniku.

Jeżeli jednak należałoby wskazać drużynę, która oprócz wspomnianej dwójki faworytów ma największe szansę na włączenie się do mistrzowskiej rywalizacji w rozpoczynającym się sezonie, bez wątpienia byłby to Liverpool. W ekipie z portowego miasta nastąpiła rewolucyjna zmiana, bo w takich właśnie kategoriach należy postrzegać odejście Juergena Kloppa ze stanowiska szkoleniowca The Reds. Na przestrzeni dziewięciu lat Niemiec doprowadził The Reds do triumfu w Lidze Mistrzów oraz w Premier League i dorobił się w Liverpoolu statusu legendy. Jego następcą będzie Holender Arne Slot.

Slot ma dobre referencje, ale zmienia ligę holenderską na angielską, więc potrzeba czasu na zweryfikowanie, czy Liverpool będzie poważnym kandydatem do walki o mistrzostwo – dodaje Pełka.

Wiele wyjaśni się w dwóch pierwszych kolejkach, w których Liverpool zmierzy się kolejno z Ipswich i Brentford, a więc drużynami, które najpewniej będą się bronić przed spadkiem. Wydaje się, że jeżeli The Reds chcą się liczyć w walce o najwyższe laury, muszą w tych spotkaniach zdobyć komplet punktów.

Przed rozpoczynającymi się rozgrywkami swoich wysokich ambicji nie ukrywają również Tottenham i Manchester United. Koguty zakończyły poprzedni sezon na miejscu piątym, natomiast Czerwone Diabły finiszowały na pozycji ósmej, co jest ich najsłabszym wynikiem od lat. Pomimo tego władze klubu zdecydowały, że trener Erik ten Hag pozostanie na stanowisku. Jeżeli jednak United nie dołączą w nadchodzącym sezonie do ścisłej, ligowej czołówki, jego dnia na Old Trafford wydają się policzone.

