Z astmą ciężką można żyć normalnie

Objawy choroby pojawiły się u mnie 20 lat temu, przy czym diagnozę postawiono, gdy miałam 45 lat. Tak więc na wdrożenie leczenia czekałam 6 lat. W efekcie w 2018 roku astma zaostrzyła swój przebieg i przeszła w astmę ciężką. Od 2,5 roku jestem na leczeniu biologicznym, które przyjmuję w warunkach ambulatoryjnych. I nareszcie czuję, że mogę funkcjonować!

Wciąż stanowi ogromne wyzwanie1

Połowa chorych z rozpoznaniem nie jest leczona zgodnie z najnowszymi standardami. Bywa, że do postawienia diagnozy, mija ponad 7 lat.3 – I chociaż od lat obserwujemy duży postęp w diagnostyce i leczeniu astmy, to jednak wciąż stanowi ona dla nas wyzwanie – ocenia prof. Karina Jahnz-Różyk, kier. Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB. – Wciąż nie są spełniane światowe standardy zarządzania astmą. A wytycza je GINA – Globalna Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy, uaktualniana co roku. Zgodnie z jej najnowszymi wytycznymi w leczeniu objawowym astmy należy ograniczyć stosowanie leków tzw. wziewnych SABA – krótkodziałających beta-2-mimetyków, gdyż ich nadużywanie jest niebezpieczne, również niewielkie dawki zwiększają ryzyko działań niepożądanych

Astma astmie nierówna

Astma ma różnorodny przebieg i stopnie ciężkości – od epizodycznej do ciężkiej.2 – Terapia powinna być spersonalizowana, ukierunkowana na danego pacjenta. Dzięki temu, jest bardzo skuteczna i bezpieczna – mówi dr Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM PIB. Nawet z astmą ciężką, jeśli jest prawidłowo leczona, można funkcjonować normalnie.2

Moja historia z astmą zaczęła się już w dzieciństwie. Leki, z konieczności brane w dużych ilościach, nie przynosiły ulgi. W wieku 30 lat choroba uległa zaostrzeniu, otrzymałam diagnozę astmy ciężkiej. Po szeregu badań w 2019 roku podjęto decyzję o włączeniu mnie do leczenia biologicznego, które w bardzo szybkim czasie zaczęło przynosić niesamowite efekty. Nareszcie mogłam żyć normalnie!

Nowoczesne leczenie biologiczne astmy ciężkiej jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż doustne steroidy.2 Jest dostępne także dla osób z chorobami współistniejącymi.2, 4 W Polsce ok. 2500 pacjentów jest leczonych w programie lekowym astmy ciężkiej,4 a liczbę pacjentów, którzy mogliby z niego skorzystać, szacuje się na ok. 32 tys.3

Normalizacja eozynofilów

Wśród typów astmy wyróżnia się ciężką astmę eozynofilową, z wysokim poziomem eozynofilów we krwi.2 Eozynofile chronią nas przed wirusami, pasożytami, bakteriami i grzybami5, 6, ale gdy jest ich za dużo, powodują reakcje zapalne w przypadku chorób takich jak np. astma2, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa8, HES (zespół hypereozynofilowy)7 oraz EGPA (ziarniniakowatość eozynofilowa z zapaleniem naczyń)9.

Leczenie biologiczne np. mepolizumabem normalizuje poziom eozynofilów i prowadzi do opanowania objawów. Pacjenci mogą ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z doustnych steroidów.2

– O ile astma ciężka stanowi 5–10 proc. chorych, to ok. 70 proc. z nich ma astmę eozynofilową. I jeśli rozwinie się ona w hyperozynofilię, HES, to rokowania są bardzo złe – mówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP. – Szczególnie chorzy z tej grupy powinni mieć dostęp do nowoczesnego leczenia, będącego dla nich ostatnią deską ratunku.

Nowoczesne leczenie biologiczne można przyjmować w domu2. Osoby z astmą ciężką mogą żyć długo i szczęśliwie, bez lęku i wielu ograniczeń, o czym mówią pacjenci w raporcie „Życie z astmą ciężką”, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy.1

W tekście zostały wykorzystane materiały i wypowiedzi ekspertów, zaprezentowane podczas warsztatów z cyklu „Quo vadis medicina” pt. „Astma po pandemii Covid-19, nowe wyzwania”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia dnia 26.04.2023r. Po więcej informacji sięgnij do raportu „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta” na stronie https://koalicja.pta.med.pl

Uwaga na glikokortykosteroidy doustne

Ostrożnie powinny być stosowane doustne glikokortykosteroidy, tymczasem wielu lekarzy nadal wykorzystuje je dość powszechnie. – Zanim więc podasz taki doustny steryd, zastanów się 10 razy – apeluje do lekarzy prof. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Nawet krótkotrwałe leczenie może wywołać powikłania, które mogą stać się przyczyną zgonu.

Ośrodki leczenia astmy ciężkiej

Aby pacjent z astmą ciężką mógł normalnie funkcjonować choroba powinna być pod kontrolą.2 A do tego konieczne jest wczesne rozpoznanie i skierowanie pacjenta do jednego z 60. ośrodków leczenia astmy ciężkiej2. Lista ośrodków znajduje się na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe

PAMIĘTAJ!

Jeśli mimo przyjmowania wysokich dawek leków wziewnych występują zaostrzenia astmy, konieczne jest oznaczenie poziomu eozynofilów we krwi. Poziom ponad 350 kom/ml krwi oznacza, że pacjent powinien być skierowany do ośrodka leczenia astmy ciężkiej. 2, 4, 10

