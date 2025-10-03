Z kartą kredytową nie musisz odkładać potrzeb na później

Podróże z kartą kredytową to wygoda i poczucie bezpieczeństwa (np. przypadku rezerwacji hotelu lub kupna ubezpieczenia, zgubienia karty – można ją szybko zablokować). Po wakacjach na Polaków też czeka masa wydatków m.in. zakup obuwia i odzieży wierzchniej czy przygotowanie auta na jesienne słoty, a na rodziców – szkolne składki, wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. W takich sytuacjach przydaje się wsparcie, zwłaszcza finansowe. I Ty też możesz je mieć!

Dlaczego warto?

W okresie jesiennym można jej używać np. do płatności w sklepach, opłacania posiłków w pracy, biletów na przejazdy komunikacją miejską dla dziecka czy w sytuacji, gdy auto wymaga naprawy. Kolejną zaletą posiadania karty jest to, że nie trzeba mieć środków na koncie osobistym, aby dokonywać transakcji. Z Barometru wynika, że ok. 12% badanych docenia dodatkowy limit środków, a co siódmy respondent ceni też możliwość odroczenia płatności.

Bądź odpowiedzialnym konsumentem

Karta kredytowa umożliwia płatności na kredyt, który spłacasz w terminie wskazanym w zawartej umowie. Warunkiem udzielenia każdego kredytu jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej i tak jest również w przypadku wnioskowania o kartę kredytową. Decydując się na kartę kredytową, warto pamiętać o tym, że to nie jest bankomat, z którego możesz czerpać do woli a możliwość skorzystania z dodatkowych środków w ramach dostępnego limitu kredytowego w razie nagłych i niespodziewanych wydatków, każdorazowo zgodnie z warunkami umownymi.

Nowoczesne karty

Provident unowocześnił swoje karty, m.in. poprzez grafikę nawiązującą do barwnego motywu przewodniego marki, pionowy układ, dane umieszczone na rewersie czy usunięcie miejsca na podpis. Dodatkowo pojawiło się specjalne wcięcie na krótszym boku karty płatniczej, tzw. blind notch, który ułatwi korzystanie z kart płatniczych osobom słabo widzącym i niewidomym. Klienci Providenta otrzymują kartę w kolorze niebieskim lub zielonym, a rozróżnienie kolorystyczne wskazuje na kanał sprzedaży produktu:

(niebieska karta Provi Sm@rt digital, RRSO 81,16%) – klient wnioskuje o kartę online, której sprzedaż i zawarcie umowy odbywają się za pośrednictwem kanałów zdalnych, tj. przez stronę internetową, agenckim (zielona karta Provi Smart agent, RRSO 81,16%) – klient wnioskuje o kartę podczas bezpośredniego kontaktu z doradcą Spółki, który pomaga w procesie wnioskowania i zawarcia umowy.

[1] Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków, w styczniu 2025 r.

[2] RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

MATERIAŁ SPONSOROWANY PRZEZ PROVIDENT POLSKA S.A.