Żabka z nową Żappką – jakie zmiany czekają klientów w nowej wersji apki?

Żappka rośnie w siłę już od pięciu lat

Aplikacja Żappka została uruchomiona w 2019 r. Już w pierwszym miesiącu po zakończeniu pilotażu, liczba jej użytkowników przekroczyła milion, co oznacza, że stała się ona jedną z najpopularniejszych bezpłatnych aplikacji na polskim rynku. Rok później korzystało z niej już 3 miliony osób, a do tej pory pobrało ją już ponad 10 milionów użytkowników.

Na przestrzeni lat aplikacja została wzbogacona o wiele usług i sekcji, które przypadły do gustu klientom sieci w tym m.in. wprowadzenie w 2023 r. strefy „Wszystko za żappsy”, zawierającej unikatowe oferty od partnerów Żabki.

i Autor: materiały prasowe Żabka

Rozwój oferty i powrót lubianych funkcji

Nowa Żappka, którą sieć udostępniła klientom w drugiej połowie października zawiera nowe funkcje umożliwiające korzystanie z usług spółek należących do Grupy Żabka – w tym Dietly, Maczfit i Jush, które zyskały dedykowane przestrzenie, dzięki którym zamawianie cateringu dietetycznego czy zakupów z dostawą do domu staje się bardzo proste. W aplikacji użytkownicy zauważą również sekcję pakietów, umożliwiającą zakupy lubianych produktów w atrakcyjnych cenach.

Wśród zmian użytkownicy docenią również rozwój sekcji Wszystko za żappsy – odtąd widoczna w niej będzie oferta sklepów Żabka oraz partnerów, w tym m.in. SkyShowtime, Multikino czy World of Tanks, co oznacza jeszcze więcej opcji wymiany żappsów na atrakcyjne oferty i promocje. Zauważą także podział oferty Żabki na strefę Żabki i Menu Żabki, dzięki czemu jeszcze łatwiej będzie im złapać promocję na kultowego hot doga, frytki czy pizzę! Do aplikacji wróciła także lubiana przez klientów opcja przelewu żappsów innym użytkownikom.

A to dopiero początek zmian, które szykuje Żabka! Użytkownicy w najbliższych tygodniach cyklicznie będą dostrzegać nowe rozwiązania Żappki, które sprawią, że korzystanie z niej będzie jeszcze prostsze, wygodniejsze i przyjemniejsze.

i Autor: materiały prasowe Żabka

Więcej informacji o aplikacji Żappka na stronie: Żappka: aplikacja mobilna | Żabka