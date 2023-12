Załóż kartę EKUZ przez internet i lecz się za granicą

Siostra w Stanach Zjednoczonych, córka z rodziną w Londynie, syn w Niemczech – to rzeczywistość wielu polskich rodzin. Święta są doskonałą okazją, by się wreszcie spotkać.

Zima jest też dobrym czasem, by ruszyć na zwiedzanie Rzymu, Madrytu, Paryża czy Barcelony albo innego słynnego miasta europejskiego. Nie ma męczących upałów, temperatura jest zazwyczaj nieco wyższa niż w Polsce, nie ma wielkich tłumów, a ceny noclegów czy posiłków w restauracjach są niższe niż w sezonie. Podekscytowany pakujesz do walizki ubrania, przewodniki, mapy i inne potrzebne przedmioty. Nie możesz też zapomnieć o karcie EKUZ.

Masz prawo do leczenia

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza, że masz prawo do leczenia w publicznej służbie zdrowia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. EKUZ obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a także m.in. na Maderze, Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Pamiętaj tylko, że ze służby zdrowia w tych krajach możesz korzystać na tych samych zasadach, jak ich obywatele. W niektórych krajach trzeba za leczenie jednak trochę zapłacić, np. w Austrii za pobyt w szpitalu trzeba dopłacić 10-20 euro za dzień. Płacisz także (wg cennika) za wyższy standard leczenia. W Belgii – za leczenie ogólne dopłacasz 20 proc., za specjalistyczne 40 proc. za wypisanie recepty 2 euro itp. Wszystkie te zasady znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl. Może się zdarzyć, że – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski złożyć wniosek o refundację i odzyskać pieniądze.

Pamiętaj też, że w wielu krajach, np. w Austrii, EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne. Musisz wtedy zapłacić za to, że ratownicy zwiozą cię ze stoku i opatrzą.

Za kartę EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli tylko obejmuje cię ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy potrzebuje swojej karty, także dziecko. Pamiętaj o tym, jeśli wyjeżdżasz np. z wnukiem. Karta EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka.

Jak wyrobić kartę EKUZ

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na wiele sposobów:

1. Osobiście lub pocztą

Tu jest sporo zachodu. Najpierw musisz pobrać wniosek w oddziale lub delegaturze NFZ albo pobrać go ze strony www.nfz.gov.pl i wydrukować Następnie wniosek musisz wypełnić i podpisać. Potem musisz wrócić do oddziału NFZ i złożyć wniosek. Możesz go też wysłać pocztą.

To nie jest dobra droga. Po pierwsze, skomplikowana i czasochłonna. Po drugie – jeśli decydujesz się na załatwienie sprawy w oddziale lub delegaturze NFZ, narażasz się na kontakt z wirusami. Zimno, plucha lub mokry śnieg sprawiają, że krąży ich wyjątkowo dużo. Łatwo o infekcję. Szczególnie groźny jest COVID-19, na który chorych jest coraz więcej.

2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap.gov.pl). Musisz się na tej stronie zarejestrować, a następnie zalogować. Potem z katalogu spraw wybierasz „Zdrowie”. W kolejnym kroku wypełniasz wniosek online i podpisujesz tzw. profilem zaufanym (możesz go wyrobić m.in. w ZUS, wielu urzędach gminy czy dzielnicy, taką usługę poprzez bankowość internetową oferuje wiele banków). Po podpisaniu wyślij wniosek. Kartę otrzymasz pocztą.

3. Przez Internetowe Konto Pacjenta

Posługiwanie się Internetowym Kontem Pacjenta (IKP) jest proste i bardzo przydatne. Jak spróbujesz raz, na pewno będziesz korzystać często. Znajdziesz tu wszystkie swoje e-recepty, e-skierowania, historię leczenia, terminy zaplanowanych wizyt lekarskich, informację o lekach, przypomnienie o przyjęciu leku i wiele innych. Każdy ma swoje konto IKP, a żeby zacząć z niego korzystać, trzeba się zalogować, do czego potrzebny jest profil zaufany. By wyrobić kartę EKUZ, zaloguj się na swoje konto IKP na stronie www.pacjent.gov.pl i wejdź w zakładkę „Moje konto”. Poniżej informacji o twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz kartę EKUZ. Kliknij w „Złóż wniosek”. Wypełniasz wniosek elektronicznie, czyli w komputerze, i wysyłasz. Na IKP trafi już wydana karta EKUZ (najczęściej po kilku dniach) wraz z okresem jej ważności. Wszystko to o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu. To nie jest trudne. Na pewno dasz sobie radę!

Jak długo ważna jest EKUZ

Osoby, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni – otrzymują kartę EKUZ na 20 lat. Przez ten czas, wyjeżdżając za granicę, nie trzeba będzie wyrabiać jej po raz kolejny. Dzieciom i młodzieży raz wydana karta EKUZ jest ważna do osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Ważność EKUZ dla pozostałych osób dorosłych jest różna, dlatego najlepiej to sprawdzić na stronie internetowej niz.gov.pl