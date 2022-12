Zapewniamy równe szanse dzięki Funduszom Europejskim

Uczniowie, którzy są dziećmi i wnukami byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, otrzymają za darmo i na własność ponad 215 tys. komputerów i laptopów oraz ponad 3200 tabletów. Jest to możliwe dzięki projektowi „Granty PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Co istotne, aktualna sytuacja finansowa rodziców dziecka oraz inne formy przyznanej pomocy nie mają znaczenia. Jeśli w danej gminie odpowiedzialnej za dystrybucję sprzętu została przeprowadzona odpowiednia kalkulacja, to dzieci oprócz laptopów i tabletów dostaną także środki na wykupienie dostępu do sieci. Jak powszechnie wiadomo, bez internetu praktycznie nie da się dziś normalnie funkcjonować. Trudno jest też zdobyć porządne wykształcenie i tym samym stworzyć sobie szansę na lepszy życiowy start.

– Kiedyś nastolatki ze wsi szukały miejsca w bursach. Teraz z tym trudno, ceny życia w mieście są wysokie, a zagrożeń dla młodych bez opieki rodziców więcej niż dawniej – mówi pani Zofia spod Złocieńca w zachodniopomorskim. Jej zdaniem miejscowe rodziny nie szczędzą środków, by zapewnić dzieciom dostęp do jak najlepszej edukacji, jednak kiedy w domu jest rodzeństwo, nie sposób uniknąć kłótni o korzystanie z laptopa.

Nowa era dla szkolnictwa

Środki z programu są naprawdę znaczące. Pierwszą umowę w całym programie podpisano z gminą Zatory w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Tej gminie w woj. mazowieckim przyznano kwotę w wysokości 206 800 zł na 82 laptopy z oprogramowaniem. Na całym Mazowszu zostanie zakupionych łącznie 5075 komputerów i laptopów, 67 tabletów oraz oprogramowanie za 14 570 518 zł. Cały sprzęt elektroniczny zostanie wręczony dzieciom i młodzieży na własność.

– Myślę, że tutaj w Zatorach ogłoszenie tego programu jest symbolicznym otwarciem nowej ery, nowej epoki dla szkolnictwa, która ma na celu właśnie wyrównywanie szans – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Wnioski na dofinansowanie z programu na ponad 215 tys. sztuk sprzętu elektronicznego złożyły 1604 polskie gminy. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartościowa i praktyczna pomoc

W najbliższym czasie, równolegle z ciągłym rozwojem technologii, może okazać się, że szkolne e-materiały i lekcje zdalne staną się stałym i powszechnym elementem nauczania. Dzieci z popegeerowskich wsi będą miały do nich pełen dostęp. Otrzymają sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, które umożliwią im pracę i naukę zdalną.

– Już epidemia pokazała, jak trudno jest zapewnić normalne kształcenie w sytuacji, kiedy trzeba było przejść w tryb online, uczenia się poza szkołą. To była wielka strata dla dzieci, dla młodzieży – ocenił szef polskiego rządu.

Wysokość środków przeznaczonych na cały program to ponad 584 mln złotych. Do tej pory podpisano 1598 umów o powierzenie grantu.

Gminą, która za otrzymane dofinansowanie zakupi najwięcej laptopów, jest gmina Skoki (woj. wielkopolskie) z liczbą 332 sztuk, następnie Gmina Wolin (zachodniopomorskie) – 195 sztuk oraz gmina Radowo Małe (zachodniopomorskie) – 185 laptopów.

Z kolei najwyższe dofinansowanie uzyskała wielkopolska gmina Września (3 351 250 zł), następnie gmina Bytów z woj. pomorskiego – 2 767 500 zł oraz gmina Gołdap z woj. warmińsko-mazurskiego (2 656 137 zł).

Dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa walka z wykluczeniem cyfrowym jest jednym z priorytetów. Dzięki Funduszom Europejskim możliwa jest szybka i skuteczna interwencja na pojawiające się potrzeby obywateli w każdym wieku, wynikające z postępu technologii, niezależnie od miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej.

WARTOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW:

– dolnośląskie: 62 663 588 zł – kujawsko-pomorskie: 43 857 891 zł – lubelskie: 13 740 246 zł – lubuskie: 43 380 703 zł – łódzkie: 4 912 358 zł – małopolskie: 5 057 753 zł – mazowieckie: 14 195 198 zł – opolskie: 22 669 643 zł – podkarpackie: 28 507 970 zł – podlaskie: 6 605 104 zł – pomorskie: 72 326 108 zł – śląskie: 8 070 372 zł – świętokrzyskie: 4 550 970 zł – warmińsko-mazurskie: 79 987 856 zł – wielkopolskie: 97 520 224 zł – zachodniopomorskie: 76 520 768 zł