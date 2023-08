i Autor: Materiały prasowe

Ekologia

Zielony KGHM

Dbanie o środowisko naturalne i czyste powietrze to być może najważniejsze zobowiązanie wobec regionu, z którego KGHM wzorowo się wywiązuje. Spółka przyjęła ambitną politykę klimatyczną, w której zadeklarowała osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r. Celem strategicznym jest zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w 50 proc. ze źródeł własnych i OZE do końca 2030 r.